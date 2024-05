Elezioni, nella lista di Cavallucci c'è anche l'assessore uscente Michele Drudi. "Impegno per far conoscere Meldola"

Tra i candidati della lista "Idee per Meldola", a sostegno del sindaco uscente Roberto Cavallucci, c'è l'assessore alla Cultura, Politiche giovanili e dell'Istruzione Michele Drudi. 51 anni, è professore di filosofia e storia in un liceo classico. "Le sue passioni sono la politica, la musica, la lettura, il cinema e il teatro - introduce il sindaco Cavallucci -. Da sempre Michele si è impegnato per la comunità e nel mondo dell'associazionismo promuovendo attività culturali e la partecipazione dei più giovani".

"In questi cinque anni mi ha affiancato nel ruolo di Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e dell'Istruzione, impegnandosi nella promozione di tantissime iniziative che hanno fatto conoscere Meldola e i suoi talenti - prosegue il primo cittadino uscente -. Tante le mostre, gli incontri, i concerti, gli spettacoli teatralie gli eventi con particolare attenzione al territorio e alle nostre frazioni".

"Tra i tanti bellissimo il cinema estivo nelle Frazioni, l'alba in musica alla nostra Rocca, le mostre degli artisti meldolesi, il Premio Versari, le collaborazioni con le nostre Associazioni, le stagioni teatrali al Dragoni, le visite guidate alla scoperta di Meldola, i laboratori in Biblioteca e le rassegne estive - conclude Cavallucci -. Michele ha scelto di ripercorrere questo viaggio insieme a me, sostenendo la mia candidatura con la lista civica Idee per Meldola, per continuare a promuovere la nostra città, farne conoscere la cultura e le peculiarità".