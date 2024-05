Elezioni, "Noi meldolesi" pone l’accento sulle politiche giovanili: "Educazione e istruzione il miglior investimento per il futuro"

Al centro dell’agenda elettorale di "Noi Meldolesi" c'è l’attenzione ai più giovani "Come insegnate - esordisce il candidato sindaco Andrea Di Biase - sperimento ogni giorno l’importanza di creare condizioni favorevoli alla crescita e alla socialità dei ragazzi. Anche confrontandomi con loro, sono nate proposte poi inserite nel nostro programma”. Di Biase, nella cui lista civica candida più figure impegnate nell’educazione e nella formazioni giovanili, ha illustrato così la volontà di "incentivare modelli integrati che prevedano la stretta collaborazione con le associazioni attive sul territorio".

“Vorremmo a tal proposito riconoscere il ruolo cruciale dello sport nella promozione della salute, dell’inclusione e dello sviluppo personale, instituendo un bonus che consenta a quanti intendano avvicinarsi a più pratiche sportive di svolgerle a costi minori - continua -. Porre le basi, così, per la nascita di un consorzio polisportivo tra associazioni operanti, indirizzato a ridurre le spese sostenute in modo autonomo. Meldola dispone di un complesso sportivo di rilievo, che potrebbe essere ulteriormente potenziato. Progetto, quest’ultimo, che non implica fusione a freddo, ma compartecipazione e coordinamento nelle attività, al fine di contenere i costi di gestione”. Per Di Biase, “nei locali della “Biblioteca Torricelli” la mancanza di spazi adeguati e funzionali, a seguito dello spostamento delle classi della materna “Girotondo”, inciderà poi in modo negativo sul percorso di crescita psichica dei bambini, non tutelandone peraltro l’incolumità fisica. I genitori ci hanno più volte sollecitato a rendere noto il disagio che vivono quotidianamente”.

“Di recente - ha riportato Di Biase - nell’ambito degli incontri settimanali promossi nella nostra sede elettorale, famiglie e rappresentanti del Comitato genitori hanno richiesto inoltre l’attivazione di un post-orario scolastico. Opportunità che consentirebbe, da un lato, agli alunni di sviluppare nuove competenze e socializzare in un ambiente sicuro; dall’altro, una maggiore flessibilità alle famiglie nella gestione degli impegni lavorativi e personali, offrendo un supporto concreto nella cura dei figli. L’obiettivo è anzi trasformare le strutture scolastiche in punti di riferimento non solamente didattici, ma anche sociali e culturali. Eduzione e istruzione riteniamo siano i migliori investimenti per il futuro di una comunità”.