Elezioni, Pace (Forlì Cambia): "'Imprenditorialità cooperativa opportunità per i giovani"

"Sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la formazione di imprenditori e lavoratori e lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa come preziosa opportunità per i giovani". Sono questi i temi che stanno particolarmente a cuore a Francesco Pace, candidato de "La Civica - Forlì Cambia", a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini, deciso a portare il suo bagaglio di competenze professionali al servizio della comunità.

Con oltre trent’anni di esperienza in enti di formazione professionale emanazione dei sistemi della cooperazione e dell’edilizia, Pace ha scelto di correre alle prossime amministrative per mettere al servizio della città le competenze e l'esperienza maturate durante questo lungo percorso. “Vorrei portare il mio contributo per il miglioramento della città - spiega - in una lista come quella che sostiene Zattini in cui prevale lo spirito di moderazione e l'ascolto di tutti i contributi che provengono dalla società civile. Ne La Civica Forlì cambia c’è spazio per il dialogo fuori da ideologie o schematismi dettati dai partiti”.

In questo contesto Pace è deciso "a portare l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per garantire ciò, la formazione professionale svolge un ruolo cruciale per dotare da una parte i lavoratori delle competenze necessarie per svolgere le loro mansioni in modo sicuro e, dall’altra, formare gli imprenditori su come creare e mantenere ambienti di lavoro sicuri e rispettosi". “Un accordo Stato-Regione di prossima pubblicazione - dice - prevede la formazione anche per il datore di lavoro, aspetto assolutamente innovativo rispetto alla normativa precedente. In tema di formazione, inoltre, si vive a livello imprenditoriale la necessità di manodopera specializzata che richiede normative più snelle per formare i giovani e inserirli con più velocità nel mondo del lavoro sempre nella tutela della dignità del lavoro giovanile”.

Per Pace si tratta di "un'opportunità preziosa soprattutto per le nuove generazioni, è rappresentata dall'imprenditorialità cooperativa che offre un modello di business basato sulla collaborazione, l'equità e la solidarietà, promuovendo allo stesso tempo la partecipazione democratica e la redistribuzione equa delle risorse. “Attraverso il mondo cooperativo - rilette - si fa impresa non come dipendente ma come imprenditore di sé stesso. Spesso piccole cooperative si affermano, nel giro di pochi anni, come realtà importanti in particolare nel settore dei servizi”.