Elezioni, Paolo Tani (Forza Italia): "Lo sport come fonte di integrazione sociale"

"Il mio obiettivo è portare avanti la mia visione dello sport come fonte di integrazione sociale". Così Paolo Tani, 40 anni, insegnante di educazione fisica e presidente dell'associazione sportiva La Balena, candidato al Consiglio Comunale di Forlì alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno, nella lista di Forza Italia a sostegno del sindaco in carica Gian Luca Zattini

. "Quando la passione per lo sport, la competenza decennale nel settore e l’amore per la propria città si uniscono, scendere in campo impegnandosi per ciò in cui si crede è una conseguenza naturale - afferma Rosaria Tassinari, deputata, presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna degli Azzurri e candidata alle elezioni europee per la circoscrizione nord-est -. Questo Paolo lo sa bene, e infatti si appresta a renderlo realtà con la candidatura come Consigliere Comunale".

Tani dell’amore per lo sport ha fatto una missione di vita. Dopo la laurea in Scienze Motorie ha cominciato un percorso professionale che lo ha visto impegnato negli ultimi 16 anni come insegnante di educazione fisica presso le scuole ‘La Nave’ di Forlì e attualmente anche come professore alle scuole medie. Ma il suo impegno sociale va avanti da tempo: nel 2014 ha infatti dato vita all’associazione sportiva ‘La Balena’, con la volontà di accompagnare bambini e ragazzi nello sport e in una più generale crescita educativa.

"In tutti questi anni di attività sportive siamo riusciti a mettere in piedi una rete composta da aziende, associazioni, famiglie e altre realtà del territorio forlivese, permettendo l’erogazione di contributi a famiglie in difficoltà, che così hanno potuto non pagare le rette sportive sia per le attività invernali che per quelle estive - racconta il candidato -. Èd è questa la visione che, insieme alla lista di Forza Italia e alla più ampia coalizione di centrodestra, vogliamo portare avanti: una visione della quale la parola Collaborazione è un concetto chiave".

La visione dello sport proposta da Tani e dal suo partito "si fonda su due pilastri fondamentali. Il primo è l’integrazione: la volontà è quella di aiutare i ragazzi in difficoltà non solo economica, ma anche motoria o educativa a sentirsi parte di un gruppo. Per fare ciò, un elemento chiave è l’inserimento degli educatori sportivi, che aiutano gli insegnanti e i bambini con difficoltà a tessere rapporti adeguati e coesi. Secondo pilastro è la necessità di strutture adeguate a ospitare anche le situazioni più complesse, lasciando spazio non soltanto alla performance agonistica ma all’idea di sport come sostegno alla crescita fisica, emotiva e valoriale di tutti".

Lo sport ha formato Paolo Tani e anche il modo in cui guarda alla politica. "Mi candido con Forza Italia perché credo che lo sport debba essere accessibile a tutti e che nessuno debba essere lasciato in panchina. L’esperienza che ho accumulato in questi anni mi ha insegnato che costruire un ponte tra la voglia di esserci per le persone e un miglioramento concreto è possibile, e che la chiave sta nella rete, nell’aiutarsi l’un l’altro. Aiutare i ragazzi e le famiglie in difficoltà è possibile: bisogna farlo insieme".