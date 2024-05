Elezioni, Patuelli (Rinnoviamo): "Nuovi allagamenti nel quartiere San Benedetto, i tombini sembravano turati"

"Ad un anno esatto dalla tragedia che ha cambiato le vite ed i percorsi di molti romagnoli, l’acqua è tornata inesorabile e repentina per le vie di Forlì con le violenti piogge di ieri. Molti concittadini non sono tornati nei propri immobili, o lo hanno appena fatto, ed una parte della città è tornata a fare i conti con questo complicato problema. RinnoviAmo Forlì auspica che le dichiarazioni del sindaco rispetto al censimento e alla pulizia delle fogne cittadine siano affidabili, nell’interesse dei forlivesi che ieri sera hanno visto crescere le proprie preoccupazioni parallelamente al livello dell’acqua": lo chiede Franca Patuelli, candidata Consigliera nella lista RinnoviAmo Forlì, a sostegno di Rinaldini.

Patuelli è residente nel quartiere di San Benedetto: “Abbiamo perso un intero piano di casa e, come tantissime altre persone, i ricordi di una vita. Quello che ci interessa è assicurarci che in caso di eventi simili l’amministrazione sia preparata e pronta a coordinarsi con gli enti preposti”. La candidata continua: “Noi chiediamo che il Sindaco si occupi degli alluvionati diversamente ed in maniera più concreta, più che spendere oltre 45 mila euro per commemorare una situazione tutt’altro che risolta: ieri in via Pelacano e alcune traverse di via Isonzo, via Monte Nero e via Monte San Marco il livello dell’acqua era preoccupante. I tombini, sembravano turati”. Ed infine: "Ho deciso di mettermi a disposizione del luogo che vivo perché penso che sia necessario l’interesse e la disponibilità di tutti per cercare di contribuire con le proprie esperienze ed idee a raggiungere una migliore amministrazione ed è quello che stiamo cercando di fare con RinnoviAmo Forlì”