Elezioni, Pavone (Lega): "Da cinque anni Forlì è più viva. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione"

L’esperienza nel comitato di quartiere Grandi Italiani e Musicisti è stata utile e formativa, ora punto a dare il mio contributo in consiglio comunale”. Lo afferma Alfredo Pavone, 41 anni, agente di commercio, candidato nella lista della Lega. “Con Gian Luca Zattini sindaco – osserva Pavone – la città ha cambiato passo. Un lavoro straordinario, nonostante Covid, crisi energetica e alluvione, che deve continuare. Ritengo si debba agevolare chi vuole aprire nuove attività in centro, in modo che il nostro centro storico sia il fulcro della città e aumenti la percezione di sicurezza. Anche da questo punto di vista è già stato fatto tanto: rispetto a cinque anni fa Forlì è cresciuta ed è molto più viva, bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Considero poi prioritaria una collaborazione con l’Università per la creazione di start-up con il supporto delle associazioni di categoria. La strada da seguire è quella dello sviluppo, nel solco di un cambiamento cominciato nel 2019 e che auspico possa proseguire per altri cinque anni”.