Elezioni, per il Pd arriva l'ex ministro Paola De Micheli: dialogo con giovani e sindacati

In vista delle elezioni del 25 settembre arrivano a Forlì i dirigenti nazionali del Partito Democratico. Lunedì 5 settembre sarà a Forlì l’on. Paola De Micheli, già ministra dei Trasporti e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, a cui il segretario Enrico Letta ha affidato la responsabilità del Pnrr. L’arrivo di De Micheli in città sarà l’occasione di un confronto con i giovani e con le donne in due iniziative che si terranno nel pomeriggio. Alle 15.30 è previsto un incontro organizzato dai Giovani democratici. Sarà l’occasione di un confronto sui temi che toccano da vicino la generazione “Z” e il loro futuro. All’incontro sarà presente il candidato al collegio uninominale della camera per il Partito Democratico, Massimo Bulbi e l’incontro si terrà all’interno del suo comitato elettorale, in piazza Cavour 41. Il secondo incontro si terrà alle 18 presso la Sala Luciano Lama della Cgil di Forlì in via Pelacano 7 e sarà l’occasione per discutere dei temi del lavoro insieme alle forze sindacali invitate all’evento. L’incontro è organizzato dalle "Donne democratiche" di Forlì.