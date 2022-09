Elezioni, "pianeta giovani": il Terzo Polo presenta le proposte in un incontro

Nell’ambito della campagna elettorale per le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 il Terzo Polo, lista Calenda, ha organizzato per venerdì alle 18:00, all’ex Teatro Mazzini di Forlì (Corso della Repubblica 90B, secondo piano) un incontro pubblico sul “Pianeta giovani: le proposte del Terzo Polo”. Interverranno i candidati Luca Ferrini, Elena Leardini ed Emma Fattorini e modererà l’incontro Luigi Ascanio, responsabile nazionale scuola-università del Pri. L’evento sarà replicato a Cesena lunedì alle ore 17:30 nela Sala Rimbomba in Corso Mazzini, 46.