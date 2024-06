Scontro sui rimborsi, Pompignoli (Lega) replica a Rinaldini: "Il Pd ci ha messo sei anni per rimborsare gli alluvionati di Villafranca"

"Dovrebbe solo vergognarsi di strumentalizzare in questo modo una tragedia che ha colpito tutti e che dovrebbe vedere tutti operare per risolvere i problemi, non per crearne di nuovi". Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale e candidato al Consiglio comunale per la Lega, replica così al candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini, definendo "stucchevole la mossa che tenta di attribuire a Zattini la responsabilità dell'erogazione dei rimborsi, che è invece in capo ad altre istituzioni".

"Probabilmente il candidato della coalizione del rancore ha in mente quello che la Regione ha detto ai cittadini di Villafranca alluvionati nel maggio 2019: i primi rimborsi sono partiti nel 2022 (tre anni dopo), nel 2023 è partita una seconda fase e il saldo arriverà nel 2025 - ricorda Pompignoli -. In questo caso la competenza era della Regione, guidata da quel Stefano Bonaccini che accusa il sindaco Zattini e vuole dare lezioni di tempistiche dei rimborsi quando agli 89 alluvionati di Villafranca ha dato una prospettiva di sei anni per vedersi risarciti i danni".

"Lo dico non solo da consigliere regionale, ma anche da presidente della Commissione bilancio della Regione - prosegue Pompignoli -. I conti li conosciamo bene. La verità è che stanno arrivando i primi rimborsi, che Zattini - che non ha potere di erogarli - sta facendo tutto quanto è nel potere del Comune e che Rinaldini ha impostato tutta la sua campagna su falsità, attacchi personali, denigrazioni e addirittura è arrivato a instillare negli alluvionati il dubbio che fare la richiesta di rimborso sia inutile. Dovrebbe solo vergognarsi di strumentalizzare in questo modo una tragedia che ha colpito tutti e che dovrebbe vedere tutti operare per risolvere i problemi, non per crearne di nuovi".