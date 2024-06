Bignami (Fdi): "Per il Pd i ristori per i beni mobili sono una presa in giro? Allora li togliamo". La replica dei dem: "Minaccia gli alluvionati"

Botta e risposta al vetriolo sull'alluvione tra il viceministro Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, e il Pd della Romagna. Casus belli una dichiarazione che Bignami ha fatto in un incontro elettorale della lista 'Cambiamo castello', la lista di centrodestra alle elezioni comunali di Castel Bolognese. Per Bignami “il Pd sta strumentalizzando l’alluvione in una maniera vergognosa. Ha responsabilità gravi sulla pessima cura del territorio e molti dei danni sono conseguenza della pessima gestione dello stesso”.

Da qui la provocazione: “Il Governo ha stanziato 6 miliardi in un anno. E ricordo che mai per nessun evento calamitoso sono stati dati soldi per i beni mobili. Questa sarebbe la prima volta. E invece che riconoscere lo sforzo del Governo, accusano il Governo di prendere in giro le persone dando 6000 euro forfettari. Visto che non vogliamo prendere in giro nessuno, se davvero la pensano così ne trarremo le conclusioni: siamo pronti a ritirare la norma e ridiscuterla. E’ esattamente quello che ho detto fin da subito a tutti, Comitati compresi. Ma è bene che a quel punto gli alluvionati interessati sappiano chi è responsabile e di cosa. L’unica minaccia reale è che il PD continui a governare quei territori”, sempre Bignami.

A rispondergli direttamente è Graziano Rinaldini, candidato sindaco del centrosinistra a Forlì: “I ricatti dell'onorevole Bignami, che conferma di avere un pessimo rapporto con la democrazia, non ci fanno paura. Meditino i sindaci ‘civici’ che si alleano con il suo partito”. Per Rinaldini si tratta di “una vera e propria minaccia per le famiglie alluvionate: cosa ne pensa Zattini di queste affermazioni irricevibili? Ha nulla da dire ai suoi alleati? Intanto il Governo è passato da 5mila a 6mila euro: continueremo ad alzare la voce fino a che alle famiglie non verrà rimborsato ogni singolo euro”, conclude.

Sulla stessa linea Gessica Allegni, segretaria Pd Forlì: “Potevamo davvero aspettarci di tutto dal viceministro Bignami, ma non possiamo credere che sia arrivato fino a questo punto. Ha minacciato gli alluvionati, o meglio gli alluvionati che esprimono le proprie perplessità sui ristori che il Governo ha promesso e che purtroppo, in buona parte, stanno diventando un miraggio. Ha parlato addirittura di persone dirette o eterodirette dal PD, minacciando di non erogare i fondi a chi fa "di tutto ciò un'arma di lotta politica". Una dichiarazione di questo tipo è di una gravità inaudita, va a ledere il diritto democratico di esprimere il proprio pensiero e, ancora peggio, lo fa davanti alle vittime di una tragedia, come quella che ha colpito la Romagna poco più di un anno fa”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ed infine: “Siamo stati accusati di strumentalizzare l'alluvione, solamente perché siamo accanto ai cittadini che chiedono aiuto, che chiedono di mantenere le promesse e che ancora sono in enorme difficoltà. Ecco, quello che ha dichiarato Bignami va ben oltre la strumentalità, è una minaccia, una vergognosa dichiarazione dalla quale tutte le forze politiche e le istituzione devono prendere immediatamente le distanze. Non possiamo permettere che un viceministro della Repubblica faccia questo tipo di esternazioni. Un Governo e dei partiti, che si candidano a guidare questo territorio, che disprezzano il confronto libero e democratico: col voto dell'8 e 9 giugno possiamo dire basta a questa arroganza”.

E' con Bignami, invece, Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia: "L'incuria della Romagna alluvionata porta una doppia firma, quella di Stefano Bonaccini, che dopo non essersi preso cura del territorio è pronto a scappare in Europa, e quella di Elly Schlein. Il segretario del Pd sembra dimenticarsi che il suo finto ambientalismo, quando era vicepresidente dell'Emilia-Romagna con delega al Patto per il clima, è la principale causa degli effetti dell’alluvione. Ma non paga di questo ancora una volta fa sciacallaggio politico sulla pelle degli alluvionati. Dopo aver criticato il Governo per aver stanziato 6 miliardi di euro in meno di un anno per la ricostruzione, oggi torna ad accusare l'Esecutivo che, per la prima volta, prevede la possibilità di risarcire i beni mobili, cosa mai avvenuta prima in nessuna calamità. E per farlo sostiene addirittura che il Governo ricatterebbe i romagnoli, una tanto infondata quanto vergognosa accusa".

E conclude Buonguerrieri: "La sinistra, che nei giorni scorsi aveva bollato questi rimborsi come irrisori, oggi chiede che non vengano dati 6mila euro forfettari ma 30mila. Il Governo, come ha detto il Viceministro Galeazzo Bignami, è pronto ad ascoltare i comitati che chiedono di ridiscutere la posizione: ma deve essere chiaro che la responsabilità della mancata approvazione dei rimborsi per i beni mobili danneggiati dall'alluvione è tutta del Pd, che continua a fomentare lo scontro politico sulla pelle degli alluvionati”.

All'attacco anche il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti: “Ritengo che escludere dei cittadini dall'accesso a un sostegno economico pubblico sulla base delle loro presunte affiliazioni politiche è una violazione dei principi di equità e imparzialità che dovrebbero guidare l'azione di governo. Le parole di Bignami sono inaccettabili e rappresentano un grave abuso di potere. I fondi pubblici devono essere distribuiti in modo equo e trasparente, senza discriminazioni di alcun tipo. Non posso non esprimere preoccupazione, sottolineando che tali dichiarazioni minano la fiducia nelle istituzioni e nell'equità delle loro decisioni”.

E conclude: “Il governo Meloni è chiamato a prendere una posizione chiara e netta a tal proposito, garantendo che l'erogazione dei fondi avvenga nel rispetto della legge e dei diritti di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro idee ma soprattutto nel riguardo della libertà di pensiero e di parola".