Elezioni politiche, 14 sindaci a sostegno di Bulbi: "E' il momento della responsabilità, Massimo è uno di noi"

"Quella che abbiamo davanti è una campagna elettorale di poche settimane, intensa, a tratti caotica, ma certamente determinante per il futuro del nostro Paese. Nello scenario che abbiamo di fronte, emerge chiaramente come all’Italia serva un governo affidabile e responsabile, che garantisca prima di tutto il saldo ancoraggio del nostro Paese all’Europa e che non abbia dubbi nel confermare la sua ferma collocazione internazionale nel campo atlantico, senza tentennamenti, ambiguità e opportunismi"

E' quanto si legge in una lettera congiunta, a sostegno di Massimo Bulbi, candidato del Pd al collegio uninominale di Forlì-Cesena per la Camera, firmata da diversi sindaci della provincia di Forlì-Cesena. A sottoscrivere il comunicato sono Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, Matteo Gozzoli (Cesenatico), Filippo Giovannini (Savignano), Luciana Garbuglia (San Mauro Pascoli), Sara Bartolini (Roncofreddo), Mauro Graziano (Longiano), Tania Bocchini (Sogliano), Monica Rossi (Mercato Saraceno), Maria Letizia Bisacchi (Gambettola), Milena Garavini (Forlimpopoli), Daniele Valbonesi (S.Sofia), Gessica Allegni (Bertinoro), Roberto Cavallucci (Meldola) e Jader Dardi (Modigliana)



"È davvero il momento della responsabilità. Basti pensare a cosa accadrebbe se il PNRR, che le forze della destra hanno osteggiato sin dalla sua nascita, dovesse subire una battuta d’arresto. Da Sindaci, che vedono ogni giorno come quella attuale sia un’occasione irripetibile per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori, siamo certi che sarebbe impossibile rialzarsi" si legge nella lettera.

"Per questo siamo convinti che servano rappresentanti politici affidabili, capaci e credibili, che conoscano il territorio che andranno a rappresentare in Parlamento. Se il centrodestra, qui da noi, ha fatto la scelta di candidare profili del tutto estranei ed avulsi dal nostro territorio, bene ha fatto il centrosinistra a puntare su Massimo Bulbi, che è davvero uno di noi, come dice nel suo manifesto elettorale. Massimo Bulbi, per tanti anni impegnato a rappresentare ed amministrare le nostre comunità come Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Sindaco e Consigliere regionale, ha maturato competenze che oggi può mettere a disposizione, su un piano nazionale, al servizio di questa terra. Siamo infatti certi che, se verrà eletto, manterrà un rapporto costante di ascolto e collaborazione con noi sindaci, lavorando giorno per giorno insieme a noi, su temi quali imprese, lavoro, scuola, sanità, diritti umani e civili ed emergenza climatica, che ha messo al centro della sua campagna elettorale, nell’interesse del nostro territorio" concludono i sindaci