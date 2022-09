Elezioni politiche, Buonguerrieri (FdI): "Ammodernare la statale 67, un'esigenza dei territori"

Alice Buonguerrieri, unica romagnola candidata alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia, ha incontrato il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti. Un confronto - a cui ha partecipato anche l'ex consigliere regionale e coordinatore forlivese di FdI, Luca Bartolini - focalizzato su alcuni aspetti cruciali per lo sviluppo del territorio: infrastrutture, con il nodo della Statale 67, e le difficoltà che i piccoli Comuni hanno sul fronte della progettazione.

"Entrambi temi - annota Buonguerrieri - di grande attualità e che legano i comuni della Valle del Montone. I tagli perpetuati ai piccoli comuni dai governi di sinistra si riflettono sull'operatività degli stessi, soprattutto sulla capacità progettuale: e ora con il Pnrr non si possono perdere occasioni. E' fondamentale liberare la progettualità che amministrazioni virtuose come quella di Rocca San Casciano possono esprimere, dando la possibilità ai municipi di dotarsi delle figure professionali di cui hanno bisogno per migliorare le condizioni in cui vivono i residenti, per creare occasioni di sviluppo per le imprese, per difendere il territorio e l'ambiente".

Rocca San Casciano sorge attorno alla Strada Statale 67. "Un'arteria fondamentale per la vallata su cui da troppo tempo si tentenna - evidenzia la candidata di Fratelli d'Italia - Nessuno chiede viadotti, gallerie o opere stratosferiche, ma un ammodernamento per rendere questa via di comunicazione sicura e al passo coi tempi. Già che il presidio dell'arteria è stato ridotto dopo la chiusura del distaccamento di Polizia Stradale di Rocca - conclude Buonguerrieri - Ora è il momento di programmare gli interventi necessari, e condivisi con il territorio, per rendere la Ss 67 un'infrastruttura capace di rispondere alle esigenze di cittadini e imprese".