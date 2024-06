Elezioni, "pomeriggio poetico" con i candidati di "Forlì Cambia" Alessandra Ascari Raccagni e Daniele La Bruna

Alessandra Ascari Raccagni e Daniele La Bruna, candidati al consiglio comunale nella lista civica "Forlì Cambia", hanno organizzato un "pomeriggio poetico" il 5 giugno a partire dalle 17.30, con la partecipazione di noti autori locali per offrire un piacevole momento culturale alla cittadinanza. L’incontro si terrà presso il ristorante ‘Da Valdo’ in Via Isonzo, 119 a Forlì, con pausa buffet offerta agli intervenuti.