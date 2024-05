Elezioni, Zavatti: "Migrazioni assenti dal dibattito. Quali progetto per la Consulta degli stranieri lasciata morire anni fa?"

Dalla campagna elettorale per la scelta del sindaco è praticamente assente il tema delle migrazioni. Eppure, nonostante il rallentamento dei flussi negli ultimi anni, sono oggi oltre 15.500 gli immigrati residenti nel comune di Forlì, equamente divisi fra maschi e femmine, e provenienti da circa centoventi paesi, molti dei quali rappresentati da pochissime unità. A sollevare il tema e a rilanciarlo nel dibattito politico è Pierantonio Zavatti, aclista e saggista.

Dice Zavatti: “Le Amministrazioni comunali di centro-sinistra che si sono succedute fino al 2019 hanno cercato –non senza affanni e difficoltà - di offrire risposte positive a questa novità epocale. E un forte movimento di base di autoctoni e stranieri che ha chiesto la nascita di una Consulta comunale elettiva per dar voce alle culture e alle istanze degli immigrati ha trovato ascolto da parte della giunta Rusticali con una delibera approvata dal Consiglio comunale l’8 settembre 1997, con la sola e aspra opposizione di un consigliere di estrema destra”.

Ed ancora Zavatti: “Prima presidente della Consulta la bravissima Fatima Daoudi (Marocco) e con lei Angelica Costan (Romania). Presidente e vice della Consulta erano anche invitati permanenti alle riunioni del Consiglio comunale, senza avere ovviamente diritto di voto, ma con la possibilità di conoscere meglio la realtà locale e di intervenire su materie di particolare interesse. Per vari motivi, e soprattutto per un carente supporto delle istituzioni, la Consulta dei nuovi cittadini stranieri non ha avuto una vita facile, ma purtroppo è stata lasciata morire dalla giunta Zattini, che nel 2019 non ha convocato- come dovuto- nuove elezioni, senza neppure renderne conto al Consiglio comunale. Chi vincerà l’ormai imminente sfida elettorale rilancerà la Consulta e le darà nuovo vigore?”