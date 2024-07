Regionali, Ugolini incontra Zattini: "Messa in sicurezza del territorio, problema che la Regione non è riuscita a risolvere"

Coprogettare il futuro dell'Emilia Romagna e approfondirne le principali problematiche, partendo dall’ "ascolto delle esigenze dei cittadini che in questi anni non sono stati ascoltati dall'amministrazione regionale”, spiega. Questo l'obiettivo dell'incontro tra la candidata civica per la Regione Emilia-Romagna Elena Ugolini, il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e tutta la giunta forlivese in programma lunedì mattina alle ore 10 nel Palazzo comunale di Forlì.

“Col Sindaco Zattini parleremo della messa in sicurezza del territorio dai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, del supporto che la regione può fornire agli sforzi della giunta del sindaco Zattini nel potenziamento dell’Università di Forlì, nella co-progettazione di un nuovo sistema di welfare veramente democratico e attento ai più deboli, e di tanti altri problemi che in questi anni la regione Emilia Romagna non è riuscita a risolvere” spiega Elena Ugolini, che è appoggiata anche dai partiti di centrodestra.