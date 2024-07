Elezioni regionali, Elena Ugolini è la prima candidata: "Farò una proposta civica". E Bonaccini la 'corregge'

Ufficializzata la prima candidata alle elezioni regionali. Si tratta di Elena Ugolini, direttrice dell'istituto scolastico Malpighi di Bologna, ufficializzando quello che lei stessa definisce un “progetto civico”: nessun accordo con i partiti, quindi, almeno per adesso. Nata a Rimini, ma bolognese di adozione, Ugolini è stata sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2011 al 2013 durante il governo di Mario Monti. La sua candidatura è arrivata a margine di un incontro a Bologna sui suicidi in carcere e, in generale, sulle condizioni dei penitenziari in Italia.

Ugolini con l'occasione ha affrontato anche l'argomento del problema dell’astensionismo affermando di "voler riportare al voto il 50% dei cittadini emiliano-romagnoli che alle scorse elezioni non hanno votato". Ha poi parlato di giovani, di impresa, di sanità e delle persone fragili o emarginate. “Serve un cambio di paradigma rispetto alle forze politiche che in Regione hanno governato negli ultimi cinquant’anni” ha detto ai cronisti presenti. A proposito di politica, ha confessato di non aver ancora parlato con nessun partito, ma ha fatto sapere che sarebbe contenta se il Pd - così come altre forze politiche - si dimostrasse interessato al suo progetto.

A strettissimo giro arriva la prima critica da parte del presidente dimissionario Bonaccini: "Ho letto una prima dichiarazione della neo-candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna Ugolini: vuole riavvicinare gli elettori alla politica perché sostiene solo il 50% di essi voto’ alle regionali del 2020 - attaca - Le consiglio di studiare bene i numeri, se vuole evitare gaffes, perché cinque anni fa votò quasi il 70% degli aventi diritto. Cominciamo bene…".