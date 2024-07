Elezioni regionali, prove di staffetta tra Priolo e De Pascale. "Voto non oltre la prima parte di novembre"

C'è aria di staffetta in Regione Emilia-Romagna. Martedì a presidente Irene Priolo, subentrata alla guida dell'ente dopo le dimissioni di Stefano Bonaccini volato a Strasburgo, ha incontrato in viale Aldo Moro il sindaco di Ravenna e candidato Pd alla presidenza Michele De Pascale per fare il punto sul post-alluvione e condividere il lavoro che resta da svolgere fino al voto del prossimo autunno. Un incontro che segue la prima riunione della giunta regionale, che resta in sella con poteri 'affievoliti', dopo le dimissioni di Bonaccini. E a giorni sarà definita la data del voto in Emilia-Romagna. "Nei prossimi giorni incontriamo la Corte d'appello, poi convocheremo una conferenza stampa per comunicare la scelta", ha informato Priolo. In ogni caso "non vorremmo andare oltre la prima parte del mese di novembre".

"E' vero che in questa fase abbiamo poteri affievoliti ma la Regione non si ferma, abbiamo quasi 500 milioni di euro di fondi Ue da spendere, di cui 100 sulla mobilità". Inoltre una "macchina che andrà avanti e' quella dell'innovazione del sistema sanitaria- sottolinea Priolo- abbiamo già aperto 42 Cau (i nuovi ambulatori per i codici meno gravi per sgravare i pronto soccorso, ndr) e entro l'anno ne apriremo altri otto. Andremo avanti- afferma ancora Priolo, accanto a De Pascale in conferenza stampa- anche sulla riforma dell'accreditamento, che merita di essere proseguito".

Per il resto, "mi rincuora la scelta di De Pascale", sindaco che si è cimentato in questi ultimi mesi col post-alluvione: "E' una staffetta molto positiva quella che stiamo mettendo in campo. Abbiamo le spalle più robuste che potevamo mettere in campo", assicura Priolo. Per De Pascale ovviamente il post-alluvione resterà centrale. "Per uno che ha passato quello che ho passato io- premette- se mi dovessi trovare a gestire questa partita sarebbe la partita della vita, non del mandato. Però quel tema nel programma diventerà prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, non un tema solo romagnolo.

Per me il tema dei temi è la battaglia in difesa della sanità pubblica. E' quello il Piave, il punto sul quale non si passa". E la prossima giunta regionale, fa già sapere De Pascale, si impegnerà "sia sul piano della richiesta dei finanziamenti sia su quello dell'innovazione, perchè l'Emilia-Romagna non può limitarsi a chiedere più soldi". Proprio di sanità domani sera il candidato dem parlerà alla festa dell'Unità di Cesena, ricordando Giovanni Bissoni: "su un po' di proposte per il servizio sanitario regionale qualcosa diremo".

Il candidato del Pd alle prossime regionali dedicherà le prossime settimane ad esplorare le realtà dell'Emilia-Romagna dove è meno conosciuto, a partire appunto da Bologna e dall'Emilia. Se il sindaco di Ravenna è infatti noto nell'area romagnola (e apprezzato, stando alla classifica del Sole 24 ore diffusa lunedì che lo posiziona terzo per gradimento in Italia come primo cittadino), tanto lavoro resta da fare ad ovest di Imola. Per questo già dopo l'incontro di martedì mattina in Regione con la presidente Priolo De Pascale è andato a Parma, dove ad aspettarlo c'era il sindaco Michele Guerra, insieme ad altri amministratori e realtà locali.

D'ora in avanti, spiega il dem, "non ci sarà giorno in cui non alternerò il mio lavoro di sindaco con il lavoro in Emilia, a Bologna e in quella parte del territorio che mi conosce meno e sulla quale devo avere grande umiltà e rispetto". Il mese di agosto, sottolinea De Pascale durante il punto stampa con Priolo, "per me sarà un mese di campagna elettorale e di lavoro, fermarsi sarebbe una enorme mancanza di rispetto per gli emiliano-romagnoli. Il tempo è poco, gli emiliano-romagnoli hanno diritto di conoscere le proposte e i progetti, ma anche i candidati. Sento la grandissima responsabilità di farmi conoscere anche in quella parte di regione che non mi conosce". Qualcosa si muove anche sul fronte della coalizione: De Pascale sta avendo colloqui con le varie forze politiche e le realtà civiche interessate alla corsa per viale Aldo Moro.

"Questa settimana- spiega il sindaco- incontreremo le diverse forze politiche della coalizione, si sta lavorando alacremente e oltre alle forze politiche stiamo avendo tante richieste e tanta spinte da movimenti civici. L'Alleanza Verdi-sinistra? Sono molto ottimista, ogni forza politica ha elementi di programma sul quale dobbiamo discutere e confrontarci, da parte di Avs c'è stata grande disponibilità a sedersi ad un tavolo". Del resto, ricorda, Sinistra italiana è già parte della maggioranza di centrosinistra al Comune di Ravenna, mentre i Verdi non si presentarono alle ultime elezioni "quindi non erano nè contro nè a favore".

In ogni caso "saranno probabilmente tra i primi che incontrerò fisicamente perchè voglio costruire rapporti seri, duraturi e strutturati". "Altrettanto importante" però, per De Pascale, anche il rapporto con forze come Coalizione civica nel capoluogo. Intanto, potrebbero essere in arrivo anche i primi vagiti della "fabbrica del programma". "Mercoledì - fa sapere ancora De Pascale- mi vedrò anche con l'assessore Colla per programmare questo lavoro". (fonte Dire)