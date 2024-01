Rinnova Forlì: “Sviluppo di percorsi politici per le elezioni? Non dipenderanno dalla nostra volontà”

L’associazione “Rinnova Forlì” martedì alle 20,45 si troverà al Circolo Asioli di Corso Garibaldi, 280. Il progetto, viene spiegato, “si tratta solo di uno sforzo persone provenienti da mondi diversi, pronti a stimolare le forze politiche della città al fine di elaborare una piattaforma programmatica moderata, liberale e riformista che fa riferimento a Renew Europe”. Martedì si è svolto un incontro “finalizzato a capire chi potrebbe essere interessato a dare un contributo intellettuale e culturale per migliorare Forlì e renderla protagonista di un’Europa rinnovata. Ed è emersa chiaramente l’intenzione di effettuare un cammino ampio e partecipato, un confronto aperto sui bisogni della città e sulle soluzioni più consone ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi indicati nell' appello, attraverso un movimento di idee e persone che stimoli un dialogo proficuo con le forze politiche di centro riformista, sociali ed economiche che si riconoscono in questo alveo di valori e di idee. Questa e nessun’altra è l’intenzione esplicitata e auspicata dai sottoscrittori dell’appello e rigettiamo perciò anche ogni strumentalizzazione atta a screditare i partecipanti appartenenti al Comitato degli alluvionati ed in particolare alla presidente Alessandra Bucchi, rea secondo alcuni di esprimere libere idee sul futuro della città ancora ferita dagli eventi dell’alluvione. Se da questo percorso partecipativo nasceranno anche percorsi politici per le elezioni amministrative, che si terranno nel prossimo mese di giugno, questi non dipenderanno solo dalla nostra volontà”.