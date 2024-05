Elezioni, Rinnoviamo Forlì attacca il sindaco Zattini: "Si prende meriti distorcendo la realtà". Gallozzi (Forlì Cambia): "Il Pd si astenne"

"La Facoltà di Medicina a Forlì è merito del sindaco Gian Luca Zattini? Si tratta di una chiara strumentalizzazione che falsifica la verità delle cose". Così il portavoce di "Rinnoviamo Forlì", Michele Fiumi, commenta la relazione di fine mandato del sindaco uscente e candidato al bis. "Periodicamente, durante gli ultimi mesi, abbiamo sentito il sindaco Zattini e anche alcuni personaggi rinomati in città nel mondo delle professioni, che pretenderebbero incensare Zattini su quanto realizzato in vari ambiti. Quella più recente è quella sui meriti riguardanti l’apertura in città della Facoltà di Medicina - esordisce Fiumi -. Questa amministrazione ha in realtà approvato solo la convenzione con l’Alma Mater per chiudere l’istruttoria. Si tratta dell’ultimo atto di una lunga sequela di relazioni ed accordi iniziata ai tempi del sindaco Davide Drei per mezzo della Fondazione della Cassa dei Risparmi allora guidata dal presidente Roberto Pinza, dal suo direttore Andrea Severi e dalla Ausl Romagna che si rese da subito disponibile e sensibile al tema della gestione degli spazi necessari all’arrivo della facoltà. Lo testimonia l’allora parlamentare Marco di Maio, che in una dichiarazione stampa del 2020 su diversi organi di stampa dichiarava di sostenere il progetto “nato e sviluppato quando a guidare la città era il sindaco Davide Drei”". Per Fiumi, "quella di vendere ciò che non ha realizzato pare una pratica piuttosto in voga per l’attuale sindaco, che si vanta della riapertura della rocca di Ravaldino avendo solo restaurato la sala del custode e qualche camminamento, oppure che si autocommisera di aver fatto tutto il possibile per l’alluvione, senza aver mai incontrato neppure il Comitato Unitario Vittime del Fango. Saremmo veramente lieti se il Sindaco ci concedesse con la sua lista un confronto pubblico per verificare la realizzazione del suo programma. Naturalmente potremmo partire dal tema Medicina, per passare a quello del Tecnopolo o magari del centro storico, o di quanto fatto per i cittadini con una disabilità o per l’ambito sociale. Attendiamo risposta".

La replica di Leonardo Gallozzi "La Civica - Forlì Cambia"

Sulla questione prende la parola Leonardo Gallozzi, candidato nella lista "La Civica - Forlì Cambia": "Il sindaco Zattini non ha mai fatto mistero del fatto che l'approdo di Medicina a Forlì sia partito con la precedente amministrazione guidata dal sindaco Drei; il quale, però, era così sostenuto dal suo partito che non è stato neppure ricandidato. E tutti gli addetti ai lavori ricordano, come è stato testimoniato anche durante la relazione di fine mandato dal professor Giorgio Ercolani che le principali opposizioni che Drei che ha incontrato nel completamento del progetto sono nate dall'interno del Pd. Tanto che al momento del voto sulla facoltà di Medicina, il Pd e i suoi esponenti si sono clamorosamente astenuti. Se fosse stato per loro, Medicina a Forlì non sarebbe mai partita. Anche per questo sorprende che chi oggi fa le pulci sulle dichiarazioni a Zattini sia alleato del partito che Medicina a Forlì (a differenza di Ravenna, dove il Pd è stato impegnato in prima linea per questo obiettivo e col sindaco De Pascale che ha lavorato in sinergia con Zattini) non la voleva. Basta andare a leggersi cosa ha dichiarato in consiglio comunale il candidato sindaco scelto dal Pd per sostituire Drei, Giorgio Calderoni, contro l'approdo di Medicina a Forlì".