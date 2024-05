Elezioni, Rinnoviamo promuove un questionario sul centro storico. "Obiettivo favorire una residenzialità appetibile"

Il gruppo dell’area tematica ”centro storico” della lista ”RinnoviAmo Forlì” sta promuovendo un sondaggio per l'ascolto dei cittadini in merito alle problematiche, vecchie e nuove, presenti nel centro storico. "Ciò avverrà attraverso la somministrazione di un apposito questionario (qui il link, https://forms.gle/MKCPVaeHfNmhGLbE9) - viene illustrato dalla lista civica a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra, Graziano Rinaldini -. Questo può essere compilato o in presenza, con il supporto dell’intervistatore, oppure in un secondo momento, in modo autonomo dall’intervistato. Le modalità di compilazione contemplano sia la formula online che "cartacea"".

"Il questionario contiene domande volte a comprendere quali siano i motivi per cui ciascuno dei rispondenti frequenti il centro storico, quali le infrastrutture e i servizi utilizzati per raggiungerlo e quali gli aspetti modificabili per migliorarne la vivibilità e il decoro - viene aggiunto -. Chiara intenzione di Rinnoviamo Forlì è anche quella di indagare quali possano essere azioni possibili per favorire una residenzialità appetibile, per restituire attrattiva alle attività commerciali e quali possano essere gli interventi che consentano di migliorare la percezione di sicurezza. Ogni domanda prevede molteplici risposte ”chiuse”, il tempo di compilazione non supera, in media, i cinque minuti totali. L'elaborazione delle risposte consentirà di aprire una finestra valutativa multifattoriale. Chi vive il centro storico nella vita di tutti i giorni, o ci abita addirittura, ne coglie gli aspetti disfunzionali e può suggerire possibili correttivi".

"Il rapporto conclusivo verrà, infine, illustrato agli intervistati e a tutti coloro che mostreranno interesse per l’argomento durante un incontro pubblico, che si terrà il 30 maggio alle 18 presso il circolo Asioli, in corso Garibaldi 280", conclude la lista.