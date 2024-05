Elezioni, Rossi e Lasaponara (Lega): "Ecco il nostro progetto per sperimentare il servizio dell'infermiere di quartiere"

"Nella nostra regione, e in media anche nella nostra città, un terzo degli ultra 64enni presenta problemi di autonomia nelle attività strumentali quotidiane e necessita di assistenza, anche domiciliare. La nostra proposta è attivare un progetto speciale amministrazione – Ausl per attivare servizi di infermiere di famiglia e comunità anche nel territorio comunale di Forlì". Così Barbara Rossi e Francesco Lasaponara, consiglieri comunali uscenti del gruppo Centrodestra per Forlì, candidati come indipendenti nella lista della Lega alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

“L'indice aggiornato di vecchiaia per il comune di Forlì dice che ci sono 209,0 anziani ogni 100 giovani - illustrano -. Con più di 2 anziani sopra i 64 anni per ogni abitante nella fascia di età da 0 a 14 anni. Dunque, è sempre più urgente organizzare l'assistenza sanitaria a livello territoriale e di quartiere per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia sempre di più con le problematiche, medico-sanitarie, che questa fascia d'età comporta. Ausl Romagna, a Rimini per esempio, ha già collaudato servizi socio-sanitari più vicini alla gente. Attraverso specifici snodi territoriali con gli ambulatori di quartiere, per avvicinare una serie di figure professionali di ambito sociale e sanitario ai cittadini, implementando le attività socio-sanitarie anche a domicilio, grazie a figure ad hoc come infermieri di quartiere, psicologi di quartiere, assistenti sociali di quartiere. È un progetto che vorremmo attuare al più presto anche a Forlì, almeno nel corso del prossimo mandato amministrativo".

“Le statistiche ci suggeriscono di arrivare a coprire capillarmente tutta la popolazione, con un rapporto ideale da raggiungere di un infermiere ogni tremila abitanti - continuano i due candidati indipendenti nella lista della LegaE per raggiungere l'obiettivo potremmo anche immaginare di coinvolgere associazioni di infermieri volontari, così da implementare, potenziare ed estendere le attività domiciliari di carattere socio-sanitario. I medici di medicina generale che collaborano con gli infermieri delle cure domiciliari distrettuali o che hanno infermieri libero professionisti nei propri studi ben conoscono il valore del loro contributo. Come anche i cittadini che ricevono assistenza domiciliare o nelle cure palliative”.

“Ricordiamo, infine, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha pubblicato uno specifico documento che contiene le linee di indirizzo per la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità che trae origine dagli interventi previsti dal Pnrr (il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) nel capitolo che riguarda la riforma del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale. Dunque, potremmo anche attingere ai fondi della Commissione europea per sostenere la nostra idea e metterla in pratica. Si tratta di capirne l'importanza e dare corso al progetto. Non c'è tempo da perdere”: concludono Rossi e Lasaponara.