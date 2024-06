Elezioni, rush finale della campagna elettorale di "ContiamoCi!": gli appuntamenti in programma

La lista civica "ContiamoCi!" incontra i cittadini in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Martedì pomeriggio, alle 18,30, appuntamento "A Casa di Luca", in Via Forreta 2, Quattro di Forlì, mentre dalle 21 ci sarà la proiezione del docufilm "Sensibile" alla presenza del regista Alessandro Quadretti (possibilità di mangiare in loco, con igresso ad offerta libera). Giovedì dalle 21 comizio elettorale in Piazzetta della Misura. "La libertà si può perdere con grande facilità - afferma la candidata sindaca, Maria Ilena Acqua -. Occorre costruire un movimento dal basso, siamo l'unica lista che ha parlato di libertà, di diritti costituzionali, diritti del lavoro, di pensiero, libertà di espressione e di scelta cura".

