Elezioni, rush finale della campagna elettorale: festa del Pd con Stefano Bonaccini e Graziano Rinaldini

Dopo gli appuntamenti di lunedì a Forlimpopoli, Panighina di Bertinoro e Fiumana di Predappio, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista alle elezioni nella Circoscrizione Nord-Est, torna a Forlì martedì, per la grande festa del Partito Democratico di Forlì, insieme al candidato sindaco Graziano Rinaldini. L’appuntamento è in piazza Morgagni (in caso di maltempo alla Taverna Verde di via Somalia, 2) dove parteciperanno anche il segretario del Pd regionale, Luigi Tosiani, i segretari territoriale e comunale Gessica Allegni e Michele Valli e le candidate e i candidati della Lista Pd al consiglio comunale. Dalle 20 ci sarà la musica dei Khorakhanè, alle 21 il dialogo tra Bonaccini e Rinaldini sui temi centrali della campagna elettorale per elezioni europee ed amministrative, al termine del quale ci sarà un brindisi e continuerà la musica.