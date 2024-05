Elezioni, sanità e lavoro: confronto pubblico tra Zattini e Rinaldini nella Sala Santa Caterina

É confermato il dibattito previsto questa sera tra i candidati a Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e Graziano Rinaldini dal titolo "Il futuro del lavoro nel nostro territorio". A causa del meteo incerto l'evento di si terrà però dalle 19,30 alle 21,30 alla Sala Santa Caterina in via Romanello 2. "Verranno poste domande su temi per noi cruciali dalle criticità che vivono coloro che lavorano in sanità ed assistenza passando per questioni legate ad alcune complesse situazioni aziendali, vedi il futuro dell’Electrolux nel nostro territorio. Toccheremo poi questioni legate all’agricoltura ed al mondo dei pensionati", viene spiegato