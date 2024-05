Elezioni, Scuola Benedetto Croce e Querzoli tra gli interventi prioritari de "La Civica - Forlì Cambia"

In continuità con il mandato della Giunta Zattini che sta per concludersi, l'attenzione all'edilizia scolastica rimarrà una priorità assoluta per La Civica Forlì Cambia che individua già alcuni interventi prioritari. "In particolare, dopo la scuola Piero Maroncelli interessata da un finanziamento di circa 13 milioni di euro che le darà una seconda vita ritornando ad accogliere gli studenti, adesso la priorità è la scuola secondaria Benedetto Croce che, unitamente a quella dell’infanzia Querzoli sarà uno dei primi interventi da programmare per garantire agli studenti un ambiente educativo sicuro, confortevole e all’avanguardia".

“Le condizioni in cui versa il patrimonio edilizio scolastico - sottolinea Leonardo Gallozzi, vice coordinatore del Comitato di quartiere Spazzoli- Campo di Marte- Benefattori, e presidente di Italia Viva Forlì - è la cartina al tornasole dell’ importanza che la società riserva all’istruzione e non può esservi "buona scuola" senza la dotazione di infrastrutture adeguate, sicure ed accoglienti. Per questa ragione riteniamo sicuramente prioritario continuare ad investire sull’edilizia scolastica partendo dalla scuola Benedetto Croce, struttura che era stata pensata come provvisoria mentre invece è operativa, senza particolari modifiche, dal 1965”.

"La Civica Forlì Cambia", viene rimarcato, "si impegna ad affiancare la prossima amministrazione Zattini per continuare a lavorare con determinazione nell’ottica di migliorare, sempre più, le condizioni degli istituti scolastici forlivesi", riconoscendo "l'importanza cruciale di fornire agli studenti spazi adeguati e funzionali per apprendere e crescere promuovendo l'istruzione come fondamento per il futuro della nostra comunità".

"Sarà dunque data priorità all'intercettazione di finanziamenti per avviare, il prima possibile, i due cantieri poiché - come sottolinea l'assessora alle politiche educative Paola Casara - la disponibilità di edifici sicuri, inclusivi ed accoglienti, che possano costituire punto di riferimento per studenti e famiglie, ma anche baricentro e luogo di incontro delle comunità educanti del territorio, contribuisce in grande misura al funzionamento ottimale del sistema educativo".