Elezioni, sei donne e sei uomini per “Idee per Meldola": il sindaco uscente Cavallucci presenta la sua squadra

La lista civica “Idee per Meldola Cavallucci Sindaco” ha presentato lunedì sera al Teatro Dragoni il programma e i dodici candidati alla carica di consigliere comunale in vista delle prossime elezioni comunali. "La serata è stata occasione per ripercorrere i risultati raggiunti dall'Amministrazione Comunale in questi primi 5 anni e tracciare i progetti e le idee per il quinquennio 2024-2029 - esordisce Cavallucci -. Ho voluto ringraziare i miei assessori, i consiglieri in carica, il Cda dell'Istituzione Drudi, tutti coloro che mi hanno affiancato, le Istituzioni e tutte le realtà associative del territorio che in questo viaggio hanno collaborato con noi. Mi affiancheranno in questa corsa 6 donne e 6 uomini, ognuno dei quali saprà contribuire portando competenza, professionalità ma soprattutto entusiasmo e spirito di servizio verso la nostra città".

Affiancano il primo cittadino uscente Andrea Canali, Michele Drudi, Paola Fabbri, Giuseppe Giardini, Stefania Nanni, Chiara Pieraccini, Giovanna Piolanti, Alessandra Rinaldi, Tomas Rubboli, Filippo Santolini, Giada Severi, Matteo Tesei. "Se sarò rieletto, continuerò ad impegnarmi per la nostra città e la nostra comunità con passione e dedizione, con umiltà e ascolto, cercando di rappresentare tutti come ho fatto fino ad oggi".

