Elezioni, Sensoli (Impegno civico): "Subito un decreto per aiutare le imprese a pagare le bollette"

“Chi oggi tra Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle invoca tregue elettorali per far fronte ai costi dell’energia e del gas dovrebbe avere la decenza di ammettere che gran parte dell’emergenza che stiamo vivendo è proprio frutto della decisione di far cadere il governo Draghi limitandone così il raggio e l’efficacia di manovra. Una scelta totalmente scellerata il cui conto sarà totalmente a carico delle nostre famiglie, delle imprese e degli esercizi commerciali alle prese in questi giorni con bollette dalle cifre astronomiche. Un aspetto che il prossimo 25 settembre gli elettori non potranno di certo ignorare quando saranno chiamati alle urne”. È quanto dichiara Raffaella Sensoli, candidata nel collegio plurinominale della Camera dei Deputati P03 con Impegno Civico.

“Oggi da Rimini a Ferrara, passando per Ravenna, Cesena e Forlì, non si contano più le richieste di aiuto da parte di esercenticommerciali, piccoli e grandi imprenditori, operatori del turismo, gestori di discoteche e famiglie alle prese con i costi dell’energia schizzati alle stelle e bollette da capogiro da dover pagare – spiega Raffaella Sensoli – Come ha ribadito il ministro Di Maio è necessario dare una risposta concreta a queste richieste, approvando al più presto un decreto che consenta allo Stato di sostenere almeno l’80% della spesa delle bollette a carico delle imprese fino alla fine dell’anno. Si tratta dell’unica misura in grado di evitare la chiusura di centinaia di imprese con pesanti ripercussioni anche sui livelli occupazionali e che Impegno Civico sta portando avanti con convinzione, al contrario delle altre forze politiche del centrodestra e del cosiddetto Terzo Polo che si arrampicano sugli specchi per mettere una pezza ai disastri che loro stessi hanno contribuito a creare” conclude Raffaella Sensoli.