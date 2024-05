Elezioni, serata in musica in centro storico con il candidato sindaco Graziano Rinaldini

Una serata speciale che combina musica, dialogo e divertimento. Appuntamento con “Incontro in musica” venerdì , dalle 18,30, presso Bifor Birra Forlì in Piazza Cavour a Forlì. Il candidato sindaco Graziano Rinaldini sarà presente per un incontro a tu per tu con i cittadini, accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo Etilisti Noti. L'evento, condotto da Pierpaolo Sedioli, offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere meglio il candidato, fare domande e condividere idee per la Forlì che sarà in un'atmosfera rilassata e conviviale. La serata sarà anche un'occasione per godersi il concerto degli Etilisti Noti, trio acustic folk formato da Annalisa Licata voce, Filippo Barucci alla chitarra e Arlo Zenzani al violino.