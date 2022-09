Elezioni, si attende l'arrivo di Calenda: "Facciamo proposte serie in luogo di miraggi"

Domenica, alle 11, Piazzetta della Misura farà da palco agli interventi di Carlo Calenda e Matteo Richetti. Tutte le forze costitutive del Terzo Polo saranno presenti per sostenerli insieme ai candidati del territorio. “Il confronto con la piazza e con i cittadini è sempre positivo - dichiara in una nota il segretario provinciale di Azione, Umberto Orlati -. A Forlì e Cesena stiamo conducendo una campagna serrata, qui il bipolarismo si sente con maggior forza rispetto ad altre zone, ma conquistare i voti a uno a uno è una sfida affascinante".

"Cerchiamo di superare le contraddizioni dell’una e dell’altra parte e di parlare con le persone di soluzioni percorribili, non di promesse sistematicamente irrealizzabili - prosegue Orlati -. La visita di Carlo Calenda di questa domenica capita proprio per questo: fare proposte serie in luogo di miraggi. Vorremmo la partecipazione di tutti, di chi è già convinto, di chi è indeciso, e anche di chi non ci sceglierà, perché il rispetto ed il confronto tra avversari non deve mai venire meno”. Dopo l’incontro è previsto in Piazzetta un momento conviviale con i candidati della lista Azione-Italia Viva.