Elezioni, si candida anche il coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Luca Frassineti

Tra i candidati di Forza Italia c'è anche Luca Frassineti, coordinatore provinciale dei giovani del partito azzurro. "Siamo molto contenti che Forza Italia, il partito che crede di portare in politica e nell’amministrazione di una città gli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee e soprattutto del primato della persona umana, in particolare dei più deboli, abbia nella sua lista alle comunali di Forlì anche diversi giovani, fra cui Luca Frassineti", sostengono il coordinatore cittadino Joseph Catalano, l’assessore Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari. "Ho deciso di candidarmi alle comunali di Forlì, perché sento il dovere di portare sulle spalle quel vento di cambiamento e libertà che noi giovani di Forza Italia abbiamo tanto nel cuore - dettaglia Frassineti -. Da coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, oltre che da artigiano nel settore automobilistico e da appassionato del nostro patrimonio culturale romagnolo, sono spinto da quella forza di dare ai cittadini un futuro migliore alla nostra Forlì. Per questo mi impegno a candidarmi a consigliere alle prossime elezioni comunali, sostenendo il sindaco uscente Zattini sotto il simbolo di Forza Italia”.