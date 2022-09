Elezioni, si parla di legalità con l'ex procuratore nazionale antimafia e candidato alla Camera Cafiero De Raho

Si svolgerà domenica alle 11 nella sala del Consiglio comunale di Forlì un'altra tappa dell';evento dal titolo "Dalla parte della Legalità" organizzato dai senatori e referenti territoriali per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, che, tra gli altri, ospiterà anche Federico Cafiero De Raho, candidato tra le fila del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale della Camera dei Deputati Emilia-Romagna-03.

Ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fino al febbraio del 2022, Cafiero De Raho in passato ha ricoperto anche l'incarico di Procuratore aggiunto a Napoli e quello di Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria: un'intera carriera dedicata al contrasto della mafia e della criminalità organizzata. Oltre ai referenti regionali, Marco Croatti e Gabriele Lanzi e all'ex procuratore antimafia, interverranno durante la conferenza anche Maria Edera Spadoni, Vice Presidente della Camera dei Deputati, Paolo Pasini, candidato nel collegio uninominale Camera Emilia-Romagna 10, Marta Rossi, candidata nel collegio uninominale Camera Emilia-Romagna 08 e Anastasia Ruggeri, candidata nel collegio uninominale Senato Emilia-Romagna 04.

Al centro del dibattito dell'evento torneranno i temi dell'antimafia, della giustizia e della legalità, centrali nell'agenda politica del MoVimento 5 Stelle. "el nostro territorio forse si parla troppo poco di antimafia - affermano Croatti e Lanzi -. Non per questo abbiamo mai sottaciuto l'importanza decisiva di questa tematica. Anzi, siamo orgogliosi di essere l'unico partito che non solo continua a parlarne in tutte le sedi, istituzionali e non, ma che si è sempre schierato in maniera netta dalla parte della legalità, contrastando mafie e malaffare. Le candidature di Cafiero De Raho, ma anche di Scarpinato in Sicilia ci onorano e lo dimostrano. Si tratta di personalità che hanno dedicato la loro intera vita a combattere il fenomeno mafioso e che hanno deciso di spendersi ancora, questa volta dentro le istituzioni legislative e tra le fila del MoVimento 5 Stelle, per combatterlo. Nonostante si tratti di una battaglia che dovrebbe vedere la politica tutta schierata in maniera netta, senza esitazioni o tentennamenti, siamo sempre più spesso i soli a parlarne. Finché ne avremo la possibilità, non smetteremo mai di farlo né di portare avanti questa battaglia con tutta la nostra determinazione".