Elezioni, si presenta la lista "Obiettivo Comune Tredozio Prima di Tutto" a sostegno di Simona Vietina

Si presenta la lista civica "Obiettivo Comune Tredozio Prima di Tutto" a sostegno della candidata sindaco Simona Vietina. L'appuntamento si terrà venerdì alle 20 in Piazza Vespignani. “La situazione di Tredozio necessita di una guida sicura per la comunità, che porti avanti senza interruzioni la difficile sfida per la ricostruzione di Tredozio - aveva detto Vietina nell'ufficializzare la candidatura per il terzo mandato -. Una sfida che, con senso di responsabilità, incoraggiata dai miei concittadini, mi sento in dovere di raccogliere".