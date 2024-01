L'intervista - Allegni (Pd): "Sarà una corsa in salita, questo ci farà lottare fino all'ultimo voto. Con Rinaldini ci sarà innovazione"

Si completa con Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd forlivese, il giro di interviste ai leader locali dei maggiori partiti in vista delle elezioni a sindaco. Allegni spiega come è nata la candidatura di Graziano Rinaldini e le attese di riscatto del Partito Democratico, dopo la cocente sconfitta del 2019, quando la città passò, dopo 49 anni, ad una maggioranza di centro-destra.

Allegni, come è maturata la scelta di Graziano Rinaldini?

“Da quando sono stata eletta ho frenato subito il toto-nomi sui giornali per fare un percorso politico, che si è concretizzato in un tavolo di coalizione che fosse il più largo possibile, lo stesso che si è trovato compatto ora sul nome di Graziano, sondando una serie di profili sulla base di cosa emergeva in quel tavolo. I nomi girati sono quelli noti: Maria Giorgini, che ha fatto la scelta rispettabile di rimanere alla guida della Cgil, poi Claudio Vicini per avere un profilo civico di tutto rispetto incentrato sulla sanità. Poi avendo visto che era molto difficile trovare disponibilità nel mondo esterno ai partiti siamo tornati nei nostri organi interni, maturando la scelta all'unanimità di Graziano Rinaldini”.

Che profilo è il suo?

“E' un profilo anche civico, dato che incarichi politici non ne ha mai avuti ed è una persona apprezzata all'esterno dei partiti, che ha costruito relazioni importanti con molti mondi nel corso della sua carriera professionale, partendo da quelli economico e sanitario. E' il profilo migliore per mettere assieme competenze e capacità di innovazione, elemento su cui la giunta di destra è carente”.

Rinaldini diceva che non voleva candidarsi, cosa gli ha fatto cambiare idea?

“Si è aperto uno spiraglio quando si è manifestata da parte del Pd una volontà trasversale sul suo nome. L'ha convinto il fatto di avere alle spalle un partito unito, dato questo non scontato perché era uno degli obiettivi che mi ero posta. Era molto importante arrivare compatti a questo appuntamento. Poi siamo andati al confronto con le altre forze politiche, con Graziano che si era reso disponibile fin da subito ad eventuali primarie di coalizione, ma alla fine siamo arrivati ad una sintesi politica, costruendo un'alternativa seria e credibile all'attuale maggioranza”.

E' stato rilevato che mancano ancora i programmi, ora che c'è il candidato

“Ci stiamo lavorando, non era pensabile realizzare un programma completo in tempi così stretti. Lo vogliamo scrivere con l'ascolto delle realtà civiche della città. Però una sintesi di fondo è stata trovata già su temi che poi sono alla base di questa coalizione: la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari e della medicina di territorio; la ricostruzione post-alluvione che non può essere slegata da una pianificazione urbanistica assolutamente in discontinuità rispetto agli ultimi anni, assumendoci anche una quota parte di responsabilità con le precedenti giunte di centro-sinistra; e poi ridare alla città una centralità in ambito romagnolo e regionale, dato che scontiamo una mancanza di protagonismo in tante politiche territoriali rispetto a Cesena e a Ravenna. Restituire quindi a Forlì il ruolo di capoluogo per il resto del territorio, che non è compatto come in altri comprensori vicino a noi”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

A proposito, proprio su questo Cesena ha appena ottenuto lo status di co-capoluogo. Se è vero che non toglie niente a Forlì, però un po' di prestigio in meno viene sentito da chi ha memoria del grande centro amministrativo di un tempo.

“Il fatto che Cesena diventi co-capoluogo è del tutto legittimo, un tema su cui il sindaco Lattuca ha lavorato in modo pubblico, piuttosto non c'è stato un dibattito politico approfondito lato forlivese sulla questione ed è l'ennesima dimostrazione di debolezza politica. Si poteva arrivare a questo obiettivo chiarendo bene le prospettive per la città di Forlì affinché non ne uscisse, anche solo dal punto di vista della percezione, come indebolita”.

Come sarà organizzata la coalizione? Ci saranno liste di partiti e liste civiche? E ci sarà una lista del candidato sindaco?

“Ci stiamo lavorando. Auspico che ci possano essere altre realtà civiche che si organizzino per darci un supporto. Sulla lista del candidato può darsi, ma non c'è nulla di certo. Dobbiamo capire qual è il modo migliore per attirare i voti senza frammentare troppo la proposta politica. Dobbiamo avere delle liste che parlino a dei mondi e con proposte politiche chiare da fare”.

Ora si parla di compattezza del Pd, ma cosa garantisce che non si torni a divisioni, distinguo, personalismi nel prossimo futuro?

“Il modo in cui è nata la candidatura di Rinaldini e queste prime fasi della campagna elettorale marcano un punto di discontinuità. Vedo un clima molto positivo. Graziano saprà garantire la pluralità di posizioni interne, che è giusto che ci siano, ma che non devono mai più travalicare in personalismi e prese di posizione di piccoli gruppi. Dobbiamo puntare a vincere le elezioni, per aprire scenari ancora più positivi, ma finora per la maturità dimostrata dai gruppi dirigenti, comunque andrà, ci sarà un partito capace di affrontare il futuro con una mentalità diversa da quella degli ultimi anni”.

Che competizione elettorale sarà, vi sentite costretti a rincorrere?

“Fino a poco tempo fa, quando mancava un candidato e questa coalizione non era ancora formata, ci davano tutti per sconfitti e probabilmente era effettivamente così. Ma di strada ne abbiamo recuperata già in questi giorni. Non è un rincorrere, ma una corsa in salita sì. Avere questa consapevolezza ci dà la forza di lavorare ventre a terra per recuperare fino all'ultimo voto necessario per vincere queste elezioni, a cui ci candidiamo per vincere. L'importante è non lasciare nulla indietro”.

A che punto siamo con le candidature negli altri comuni?

“Sono in corso incontri politici, a lavorare è il Pd locale nei vari comuni. Contiamo di chiudere in circa dieci giorni. In tutti i Comuni, nessuno escluso, si sta lavorando a candidature nostre, civiche o di partito, anche in territori dove abbiamo perso terreno negli ultimi anni”.