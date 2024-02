Alleanza Verdi-Sinistra a fianco di Rinaldini: "Stop al cemento, centro più pedonale e parcheggi scambiatori"

I partiti di sinistra riuniti nella "Alleanza Verdi Sinistra" si presentano alle elezioni amministrative con una lista a sostegno della candidatura a sindaco di Graziano Rinaldini, "con una lista comune e aperta a tutte le realtà cittadine che condividono la necessità di un rinnovamento in città", viene annunciato in una conferenza stampa. "Negli ultimi cinque anni sono stati evidenti tutti i limiti e l’incapacità della destra al governo della nostra città, che ne ha impoverito i servizi, si è allontanata dai cittadini e ne ha ridotto la partecipazione, ha sprecato risorse e si è dimostrata incapace di affrontare le emergenze di pandemia e alluvione. Nelle difficoltà si esce uniti e solidali nei confronti di chi è stato colpito: una amministrazione degna avrebbe cercato il contatto con i suoi cittadini, invece di arroccarsi ed evitare confronto e collaborazione", spiegano i referenti della lista.

Che però indicano una necessità di discontinuità anche con le passate giunte di centro-sinistra: "Il cambiamento che vogliamo rappresentare è una inversione netta di rotta non solo rispetto all’amministrazione di destra, ma anche in relazione ad alcuni errori compiuti dai sindaci precedenti, come l’eccesso di cementificazione che ha deturpato il nostro comune, nei confronti dei quali siamo stati i più forti oppositori a prescindere dal colore politico del governo locale". Ed ancora: "Occorre agire a tutti i livelli, pensare globalmente e agire localmente: anche per questo ci presentiamo alle amministrative e alle elezioni europee con un unico simbolo e le stesse idee, adattate al contesto e alle responsabilità di ogni istituzione".

Spiega l'Alleanza Verdi-Sinistra: "Con spirito unitario, ma attenti a ciò che riteniamo prioritario per la nostra comunità, abbiamo deciso di farci promotori di una alleanza larga di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini e da oggi Alleanza Verdi Sinistra avvia e sollecita un confronto aperto e collaborativo con associazioni, movimenti, reti civiche, cittadine e i cittadini per arricchire e condividere idee e progetti e offrire uno spazio a chi sente il dovere di impegnarsi su questi valori".

Ambiente e urbanistica

Tra le priorità che vengono poste: la crisi climatica che "rende più frequenti gli eventi estremi e dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili per difendere il territorio, l’ambiente e le persone. Vogliamo rendere sicuro il territorio, le case, i luoghi di lavoro, predisponendo piani di protezione e sicurezza da eventi calamitosi come alluvioni e terremoti, rendendoli patrimonio di tutti tramite esercitazioni e formazione". Ed ancora: "Oltre alla messa in sicurezza occorre ripensare la programmazione urbanistica e non cedere all’invasione del cemento, che in pochissimo tempo ha visto Forlì riempirsi di ogni genere di capannoni. Occorre ricordare il voto contrario e le nostre proteste, purtroppo inascoltate, quando nel 2017 si decise di approvare il Piano del Commercio i cui effetti sono visibili oggi, persino nelle zone alluvionate".

E sui temi urbanistici "nuovo cemento è previsto vicino all’Ospedale - dove ostacolerà i progetti futuri del polo sanitario e intaserà il traffico di una zona già critica - ma anche a ridosso dell’autostrada, a Villa Selva, al Palafiera. Zattini ha annunciato trionfante che col suo PUG il residenziale potrà crescere “solo” di altri 91 ettari nei prossimi anni. A questa previsione vanno poi aggiunti i nuovi insediamenti industriali, il nuovo commercio e le varianti. L’idea di questa destra è di fare una unica metropoli fino al mare, evidentemente. Noi riteniamo che Forlì abbia già cementificato più del necessario, peggiorando le condizioni economiche delle attività già presenti, impoverendo lavoratori e famiglie, svalutando le zone residenziali esistenti, aumentando costi, temperatura e resistenza del suolo".

Viabilità

Sulla viabilità spiegano: "Dobbiamo ridurre il traffico, liberando le strade dalla congestione e incentivando le alternative di mobilità sostenibile. Dobbiamo introdurre il biglietto climatico per rendere gratuiti i mezzi pubblici, le bici e i pedoni devono essere protetti, occorre più sicurezza con l’obiettivo di zero morti sulle strade cittadine. Possono venirci in aiuto anche le nuove tecnologie: il coworking per il riutilizzo di spazi oggi vuoti e la riduzione degli spostamenti verso altre città, applicazioni per organizzare gli spostamenti in bus e noleggiare facilmente bici elettriche, il car sharing. Si devono copiare le migliori pratiche di città europee e italiane, e soprattutto si deve misurare e monitorare tutto quello che si desidera cambiare e perfezionare, se si vogliono risultati concreti. La conversione ecologica può generare lavoro di qualità ed economie locali positive: la riqualificazione energetica sposta denaro dall’importazione di gas e dai produttori di guerre alle imprese che operano sul territorio, con benefici per l’ambiente e per il futuro del nostro Paese". La proposta è che "il centro storico dovrà essere più pedonalizzato, incentivando le attività commerciali, che torni a essere abitato attraverso un impegno a restaurare edifici e recuperare la sua funzione residenziale. Proponiamo la realizzazione di grandi parcheggi scambiatori gratuiti connessi con il centro con bus elettrici".

Pace e sicurezza

Ed ancora: "Assolutamente importante è creare i presupposti e gli strumenti per accrescere la sensibilità verso una cultura di Pace. Non sono di competenza dei Consigli Comunali l’invio di armi e le partecipazioni ai conflitti, ma possiamo diffondere assieme alla città la richiesta del cessate il fuoco e la fine dei bombardamenti su esseri umani inermi, e far parte di quelle voci che dicono NO alla guerra. Non c'è distanza che ci protegga dalle conseguenze disastrose di ogni guerra, anche la più lontana da noi".

Sulla sicurezza: "Pensiamo a una città che accoglie e cerca di superare anche le difficoltà oggettive che purtroppo sono presenti in alcune zone, ma che la repressione, le pistole elettriche o le sbarre per isolare alcuni spazi non fanno che aggravare. Una Forlì sicura che assicura il benessere con la cultura, la socialità, la partecipazione non avrà bisogno di luoghi chiusi da transenne per evitare episodi di violenza.

Cultura

"Vogliamo dare una nuova e rigorosa organizzazione agli istituti culturali con un piano che ne prenda in considerazione l'intero assetto. Vogliamo completare il San Domenico, restaurando il territorio circostante, restaurare il Merenda e riaprire tutti i musei chiusi da anni a cominciare da quello archeologico e dall'etnografico, modernizzare e rendere attraente la biblioteca trasferendo la sezione moderna a palazzo Albertini per rivitalizzare la piazza, recuperare a funzioni pubbliche la Ripa, evitandone la privatizzazione strisciante per usi parassitari, salvare dalla manomissione gratuita il Romagnoli, prezioso e unico museo del ‘900".

"Il centro storico deve ritrovare una sua caratterizzazione che in parte ha già nella zona dei musei, nella zona del mercato ortofrutticolo, in Via Regnoli, con l'importante presenza dell'associazionismo che è stato capace di unire economia e socialità. Restano però troppi spazi anonimi che dovrebbero invece diventare luoghi di attività permanenti, trovando una loro identità: Piazzetta della Misura dove oggi si fanno pochissime iniziative potrebbe diventare il luogo attrezzato per giovani artisti, la piazzetta dei Burattini dietro la sala Santa Caterina, Galleria Mazzini attualmente transennata nelle ore notturne, Piazzetta della Pescheria e altri luoghi possono diventare punto permanente per attività culturali, luoghi in cui socializzare e sentirsi parte e costruttori della propria città".

Sempre la nota: "I grandi eventi di pochi giorni o poche ore, al di là dell'opportunità di spendere somme tanto ingenti mentre la città piange l'alluvione, provocano concentrazioni di folla di qualche ora per poi lasciare nel resto del tempo una città semi deserta. Va pensata una città a misura di bambine e bambini, con un teatro estivo permanente all'aperto e un mercatino del riuso a cadenza mensile. Una città a misura di bambino richiede di pensare anche all’eliminazione dei pericoli e delle barriere architettoniche e diventa più vicina e accessibile anche ai portatori di disabilità.