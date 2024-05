Elezioni, sull'alluvione La Bruna (Forlì Cambia) replica a Zoli: "Prova disgusto per chi non ha abbandonato la nave"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Non posso tacere nella mia veste politica alle parole del candidato in lista PD Moreno Zoli, che esprime parole sopra le righe nei confronti del Sindaco Gianluca Zattini, in particolare mi riferisco alla frase “provo disgusto” asserendo la mancanza di rispetto del Sindaco nei confronti della popolazione alluvionata. Orbene è inevitabile rilevare per chi come me è stato un imprenditore capace di portare una piccola azienda ai massimi riconoscimenti nel suo settore vedere nelle giuste parole contestate al Sindaco, che ha preferito anziché mettere le scarpe nel fango per mostrarsi alla platea.



Restare nell’ombra a coordinare il corretto funzionamento della macchina dei soccorsi e degli aiuti per verificare che ogni assistenza fosse utile e funzionale alle esigenze della popolazione gravemente colpita. È ovvio che per comprende l’importanza di un comandante servono quelle doti annesse a qualità dirigenziali, che purtroppo non tutti hanno, mentre è più facile provare disgusto per chi non abbandona la sala di comando (in pratica mai la nave) per un desiderio personale che lo vorrebbe immerso nel fango, mischiato ai tanti aiuti umani dove due braccia in più senza un capace coordinamento, non avrebbero portato aiuto.. ma soltanto caos.

Daniele La Bruna, candidato nella lista civica – Forlì cambia