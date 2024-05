Elezioni, sulle schede anche il simbolo del Pci: "Antifascismo al primo punto del programma"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Annunciamo ufficialmente ed orgogliosamente che il Pci sarà fra i simboli che i forlivesi potranno ri-votare dopo che elessero quel bravo compagno di Sauro Sedioli nel 1990 col 40% dei voti. Il Partito era già allora pesantemente infiltrato da finti comunisti alla Occhetto e D'Alema, senza dimenticare i Napolitano, Coloro cioè che vollero a tutti i costi coinvolgerlo nel processo di decomposizione chiamato "mani pulite", senza che nessun dirigente abbia mai subito condanne di sorta, sperando di raccoglierne l'eredità, i voti, i beni e lasciando al passato le indicazioni sulle questioni morali e i principi del socialismo nazionale ed internazionale che con strenua lotta, ed inevitabili errori, avevano visto in Berlinguer l'ultimo baluardo e testimone. La vera decomposizione della sinistra proletaria italiana inizia da quel punto ed oggi i risultati sono sotto gli occhi e le orecchie di chi possiede una minima capacità di discernimento storico e politico. Nell'attuale campagna elettorale vengono fintamente contrapposti , cercando di ignorare offensivamente noi comunisti, due candidati che si dichiarano entrambi a favore del finanziamento di guerre e genocidi, discutono come problema essenziale la vita del centro storico, si presentano di fronte alle aziende in crisi dopo che queste crisi sono anni che sono annunciate e vissute dai lavoratori.

Non muovono un dito, a parte propagandistiche dichiarazioni elettorali, contro le morti sul lavoro, contro le gravi anticostituzionali Autonomie Differenziate che si profilano all'orizzonte (Bonaccini/Rinaldini e Zattini sull'argomento la pensano allo stesso modo), contro salari miseri ed indecenti dei lavoratori e delle lavoratrici. I loro rimpalli sono sul parco urbano (Piano regolatore con Sindaco Satanassi nel 1972), voluto e creato dai comunisti, sulla Diga di Ridracoli, voluta e creata dai comunisti, sulla qualità del sistema sanitario forlivese e altre eredità, quelle che sono rimaste e che ancora non hanno devastato del tutto, volute dai comunisti. Sono supportati nella loro comune opera di tendenzioso isolamento nei nostri confronti da imbratta-carte improvvisati e privi di sapere che vorrebbero paragonare il nostro candidato sindaco, compagno Vito Botticella, a fanatici creatori di religioni mai sorte oppure di traditori dell'ideale antifascista a cui, come Bombacci , a Dongo, leggemmo la sentenza del Cnl firmato Pertini, guardandoli bene in faccia, i fascisti invece ci fucilavano alla schiena, prima di consegnarli alla terra che avevano violentemente e colpevolmente tradito e disonorato. Poco fa un piccolo commerciante mi faceva notare che mentre compilava assegni alle sue dipendenti evidenziava il livello spropositato di trattenute che avevano in busta paga.

Salari misere e tassazioni indegne. Anche su questo sottolineiamo che quando sindaco era Sedioli, le buste paga dei lavoratori erano ancora aggiornate al costo della vita ed il cuneo fiscale, era più del doppio di quello attuale. E' colpa di chi vorrebbe eliminarci per sempre , in piena simbiosi ed alleanza, da Fini alla Meloni, da Berlusconi a Renzi, da Monti a Conte, fino a Zattini e Rinaldini, se oggi i lavoratori hanno un potere d'acquisto ridotto del 70% rispetto a quello in cui sindaco era Sedioli. Si facciano quindi la loro campagna elettorale sui lumini di Natale, le piste del ghiaccio, i bottegai del centro falsamente difesi contro gli speculatori dei centri commerciali. Lascino perdere gli argomenti seri e le strutture di reale valenza che lasciarono alla città i comunisti. Quelli sono argomenti che per rispetto, coerenza e serietà spettano a noi comunisti. Loro si limitino ad andare in Europa dove insieme potranno confermare, vergognosamente, che fascismo e comunismo sono secondo loro, la stessa cosa. Noi l'antifascismo lo abbiamo messo al primo punto del nostro programma elettorale. Non vale dalla sua pubblicazione in poi. Per noi vale dal quando siamo nati, nel 1921 sotto la guida, eternamente moderna, di Antonio Gramsci".

Pci