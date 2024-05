Elezioni, tappa a Forlì di Maurizio Gasparri: "Forza Italia è crescita, governo vicino a Zattini"

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è stato ospite lunedì pomeriggio a Forlì assieme a Rosaria Tassinari, al sindaco Gian Luca Zattini e ai candidati del partito alle prossime elezioni europee e comunali. "Forza Italia è un partito in crescita, sia a Forlì che nel resto del paese - ha esordito Gasparri -. L'azione del governo sta contribuendo a rafforzare non solo il Paese, ma anche la nostra forza politica che fa della concretezza e della affidabilità i suoi punti qualificanti".

"Ringrazio molto Rosaria Tassinari per il suo impegno sia come parlamentare che come coordinatrice regionale del partito, perché i frutti del suo lavoro si stanno vedendo per davvero - ha proseguito Gasparri -. Anche in città, la vicinanza tra il governo e l'amministrazione comunale guidata da Gian Luca Zattini, ha prodotto e produrrà dei vantaggi per i cittadini forlivesi. La cosa importante è continuare a lavorare perché più Forza Italia è determinante, maggiore sarà la sua incisività nel portare a casa risultati concreti”.

“Ringrazio Maurizio per la sua presenza, perché testimonia una volta di più come il nostro territorio sia stato, sia e soprattutto sarà, assolutamente strategico nell'azione di sviluppo delle politiche del nostro paese - ha concluso -. Credo che i risultati del buon governo, sia a Roma che a Forlì, sapranno convincere i cittadini”.