Elezioni, tappa a Forlì per la candidata di +Europa Simona Viola

Simona Viola, candidata +Europa nella coalizione di centrosinistra Uninominale Senato collegio Rimini, Forlì – Cesena, venerdì a Forlì incontrerà i cittadini in occasione del banchetto elettorale allestito in piazza Saffi, lato San Mercuriale, dalle 10 alle 11. La candidata sarà a disposizione per dialogare con simpatizzanti e per rispondere alle domande dei giornalisti.

Dalle ore 18.30, Viola sarà invece a Forlimpopoli per un incontro pubblico con il sindaco e gli esponenti locali del Partito Democratico, al bar Maurizio e Angela, in via Emilia, vicino rotonda Bennet. In serata, dalle 20, parteciperà alla Festa dell’Unità del Quartiere Cava, dove terrà un dibattito insieme con i consiglieri comunali del Pd. Nel programma della giornata di Viola c’è anche la visita a Romagna Acque.