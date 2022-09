Elezioni, tappa a Predappio per Civati (Alleanza Verdi e Sinistra): "Per noi una campagna elettorale culturale"

“Per noi questa campagna elettorale è soprattutto una campagna culturale”. Così il fondatore di Possibile Pippo Civati, capolista a Bologna per il plurinominale al Senato con la lista Alleanza Verdi e Sinistra, che in questi giorni ha visitato due città emiliano-romagnole simbolo della storia d’Italia: Predappio e Marzabotto. “C’è chi ama e venera la tomba del Duce, monumento alla dittatura, e c’è chi invece ama e venera la culla della libertà, della Costituzione e della democrazia in cui viviamo – prosegue Civati - c’è chi caldeggia il ritorno ad un passato contro le libertà e le persone e c’è chi, invece, spera in un futuro in cui la memoria serva a progettare una società migliore, ancora più bella e più inclusiva”.