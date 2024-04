Elezioni, tappa a Villa Rotta e Carpinello per Rinaldini (centrosinistra): viabilità, sicurezza e partecipazione, le richieste dei cittadini

È iniziata a Villa Rotta la mattina del candidato sindaco, Graziano Rinaldini, dedicata all’ascolto dei residenti della zona che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e richieste di un territorio molto ampio nel quale risiedono importanti attività agricole. "Un momento di confronto che è proseguito nei locali del bar di Carpinello dal quale sono emerse problematiche che riguardano la viabilità, la sicurezza delle strade, il potenziamento del trasporto pubblico e la necessità di avere strutture che garantiscano assistenza medica e sanitaria", viene sottolineato. Invitato all’incontro il coordinatore del quartiere di Carpinello, Villa Rotta, Bagnolo, Durazzano e Borgo Sisa, Aureliano Ronchi.

Prima tappa il negozio di prossimità di Villa Rotta, l’unico rimasto nella zona a servizio di un territorio molto esteso, e poi colazione nel bar di Carpinello. “Chiediamo una maggiore partecipazione e un più ampio coinvolgimento nella progettazione e nelle scelte di sviluppo della città. Nel nostro quartiere in questi cinque anni nessuna richiesta o proposta è stata accolta, sono stati piantati 15 alberi ma è stata un’iniziativa del quartiere”, ha detto un cittadino.

Per quanto riguarda la viabilità, sollecitati interventi di miglioramento sulla SP2 Cervese per garantire la sicurezza di chi la percorre e dei residenti, la realizzazione della ciclabile su via del Bosco dalla rotonda di Carpinello a San Leonardo, il completamento del tratto della Cervese fino a Casemurate e l'allargamento di via Bianco da Durazzo. Numerose le richieste per la messa in sicurezza delle strade con la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, ad esempio in via del Bosco, e con il ripristino del vigile di quartiere.

“Per i residenti di Carpinello, soprattutto per le persone anziane, è molto difficile raggiungere l’ospedale 'Morgagni-Pierantoni' che si trova dall’altra parte della città - ha aggiunto una cittadina -, abbiamo bisogno di avere una struttura di prossimità che garantisca assistenza medica e sanitaria e un ambulatorio infermieristico”.

Proseguiranno nei prossimi giorni i momenti di ascolto del candidato sindaco per raccogliere richieste e contributi dei cittadini.