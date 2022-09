Elezioni, Tassinari (Forza Italia): "Anche in Romagna tanti comuni in cui non è possibile navigare sul web e telefonare"

"In Italia sono ancora migliaia i territori senza segnale di rete in alcune aree del Paese, dove chiamare, mandare sms, Whatsapp e navigare in Internet è impossibile. Secondo i dati dell’Uncem (Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti Montani) del 2019 il fenomeno coinvolgeva 5 milioni di italiani, che si aggiungo ai 6 milioni che hanno difficoltà a vedere i canali Rai e tutto il complesso televisivo. Pur con alcuni progressi recenti, si tratta ancora di un’emergenza che riguarda la montagna, ma anche alcuni Comuni di pianura e collina. E questo vale in particolare anche per la Romagna".

“Se sarò eletta al collegio Plurinominale della Camera dei Deputati delle province della Romagna e di Ferrara per Forza Italia, m’impegnerò per affrontare questa urgente emergenza a livello nazionale e in particolare per i territori ancora scoperti del mio territorio di competenza”. Lo afferma Rosaria Tassinari, assessore al welfare di Forlì, candidata per Forza Italia alle elezioni del 25 settembre. Da luglio a settembre 2019 l’Uncem aveva ricevuto 1450 mail con le segnalazioni delle aree del Paese scoperte di segnale di telefonia mobile da parte di sindaci, amministratori e cittadini, coinvolgendo oltre 1220 Comuni".

Spiega Tassinari: “Come sindaco per 10 anni del Comune di Rocca San Casciano so bene quanto siano importanti le comunicazioni per cittadini, aziende e per la sicurezza pubblica. Un esempio? Vasti settori del turismo naturalistico ed escursionistico avrebbero un maggiore sviluppo, se tutti i territori fossero coperti dalle moderne reti di comunicazione”. Prosegue ancora Tassinari: “Inoltre, la copertura di tutti i territori favorirebbe una maggiore circolazione di molte persone che abitano o frequentano questi territori per scopi turistici o per hobby del tempo libero, perché si sentirebbero più sicure”. Conclude Rosaria Tassinari: “In questi ultimi anni i Ministeri della digitalizzazione, delle autonomie e regioni e altri enti ed istituzioni, fra cui alcune Regioni, hanno pianificato investimenti, mentre nella legge di bilancio 2020 erano previsti 1,5milioni di euro. Si tratta di segnali positivi che vanno fortemente incentivati per favorire un piano nazionale che copra tutte le aree montane”.