Elezioni, Tassinari (Forza Italia): "Caccia attività preziosa, legittima e al servizio del territorio"

"La caccia non è solo un’attività prevista e regolamentata da norme comunitarie, nazionali e regionali, ma è anche un insieme di interventi di prelievo e gestione delle risorse naturali che mirano a salvaguardare gli equilibri del nostro ecosistema e contenere i danni arrecati dalla fauna selvatica". Così Rosaria Tassinari, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio della Romagna e di Ferrara.

“Quello esercitato dai nostri cacciatori è dunque un ruolo preziosissimo - aggiunge la Tassinari - che la politica deve difendere

con coraggio. Da parte dello Stato e delle istituzioni locali deve esserci la consapevolezza che queste persone promuovono ed esercitano un’attività fondamentale per il nostro territorio e le sue caratteristiche. Sono indispensabili all’ambiente, alla tutela della biodiversità e alla fauna selvatica perché operano in armonia con le tradizioni rurali, l’ecosistema di ogni regione e le sinergie del mondo agricolo. Ma non solo; i cacciatori sono in prima linea nell’azione di tutela e ripristino di un ambiente naturale vivo ed equilibrato e nella valorizzazione di aree abbandonate e periferiche. Non dimentichiamoci inoltre il grande valore economico-occupazionale del comparto sportivo-venatorio e dei settori ad esso collegati. Un aspetto, quest’ultimo, tutt’altro che banale".

"Per questa ragione - prosegue la candidata di Forza Italia - è nostra intenzione mettere mano con profondo spirito di rinnovamento alla legge nazionale che disciplina l’attività venatoria (n.157/1992). Il testo, figlio di un’altra epoca, merita un’accurata revisione alla luce di equilibri faunistici profondamente mutati e di nuove minacce incorse in quest’ultimi anni. Tale percorso di modifica deve necessariamente tenere conto del ruolo e dell’esperienza delle associazioni venatorie, di tutto il mondo agricolo e della conoscenza dei territori da parte delle Regioni e delle istituzioni locali. Solo attraverso questo metodo di lavoro e un’interlocuzione costante con l’intero sistema venatorio si potrà tagliare il traguardo di una legge all’avanguardia, capace di fare sintesi tra gli equilibri del nostro ecosistema, le istanze del mondo dell’agricoltura e quelle del panorama venatorio".