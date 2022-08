Elezioni, Tassinari (Forza Italia): "Da Letta solo attacchi, nessuna proposta per Forlì e la Romagna"

“Il segretario del Pd Enrico Letta non ha fornito agli elettori un tema utile e meritevole del voto. Per chi onora con impegno la politica, è scoraggiante interfacciarsi con un candidato incapace di spendere parole per il proprio piano elettorale. D’altronde, le incongruenze con sinistra estrema e Verdi -che ha forzatamente voluto in coalizione- sono ormai note, motivo per il quale gli avversari politici rischiano di diventare l’unico tema sul piano del dibattito. Perfino Stefano Bonaccini, Presidente della Regione, ha optato per un duro intervento ai danni di Letta, fischiato a più riprese durante il meeting di Rimini a causa delle sue vedute in merito all’estensione dell’obbligo scolastico e precursore del “pericolo fascista” qualora la destra dovesse trionfare alle prossime elezioni. A tal proposito, Bonaccini ha dichiarato: 'Basta parlare di rischio fascismo, altrimenti che facciamo il giorno dopo se vincono? Non scherziamo, non esiste'". Così Rosaria Tassinari, capolista di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

Prosegue Tassinari: "La differenza tra le due parti in causa? Una esiste ed è compatta, mentre l’altra è incentrata sulle contraddizioni. Forza Italia c’è, i candidati nazionali e locali rappresentano una classe dirigente di massima competenza ed il contatto con le persone è quotidiano e propositivo. Il nostro obiettivo resta sempre l’ascolto. Nel nostro programma siamo vicini alle esigenze delle famiglie, valorizziamo e mettiamo al centro la persona. Si ascoltano le richieste del territorio e si stanno effettuando attente valutazioni sul piano ambientale: è per questo motivo che intendiamo accompagnare i nostri cittadini verso una transizione ecologica ed energetica giusta, basata su uno sviluppo sostenibile che tuteli l’ambiente attraverso il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Sarà nostra premura, per esempio, fare il possibile per raddoppiare la produzione di gas nazionale per compensare la netta riduzione delle importazioni dalla Russia. Nel frattempo, però, attendiamo di conoscere cosa intenda fare la sinistra per Forlì e per la nostra Romagna”.