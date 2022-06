Elezioni, Tonellato: “Castrocaro deve essere una città sempre più vicina ai giovani”

“Castrocaro Terme e Terra del Sole deve essere una città sempre più vicina ai giovani". A dirlo il sindaco è candidato al bis Marianna Tonellato, chiarendo che "negli ultimi due anni ci siamo resi conto di quanto sia importante la socializzazione per una crescita sana dei nostri figli, per questo vogliamo che i ragazzi trovino spazi adatti a loro, per proporre luoghi di aggregazione sani e positivi. Per questo abbiamo pensato di proporre, sfruttando il decreto della presidenza dei Consiglio dei Ministri del 17 dicembre scorso, che ha stanziato a favore del nostro Comune più di 50.000 per incarichi progettuali in ambito urbanistico e di innovazione sociale, un progetto di riqualificazione dell'area pattinodromo, da dedicare interamente a luogo ludico per giovani e meno giovani".

Prosegue Tonellato: “Oltre la riqualificazione dello stesso pattinodromo, difatti, le indicazioni date sono quelle di un percorso sportivo che includa lo skate park, punto programmatico della ‘Lista Insieme per Crescere’ e richiesta dai giovani del paese, un bocciodromo, la riqualificazione dell'area verde da adibire a spazio per eventi e del campo sportivo attiguo a quello da basket. Sfruttando questo bando già finanziato, il Comune avrà entro il 18 agosto 2022, un progetto già pronto per partecipare all'assegnazione delle risorse del Pnrr, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Allo stesso modo parteciperemo al bando appena uscito e già valutato ‘Sport e Periferie 2022’, per gli impianti sportivi per interventi sull'area sportiva calcistica del nostro Comune. Alla costruzione della palestra che terminerà entro l'anno, che ricordiamo non sarà una palestra meramente scolastica ma, essendo il doppio come dimensione rispetto a quella precedente, ed essendo predisposta per avere le certificazioni Coni livello base, potrà ospitare anche attività agonistiche, seguirà la programmazione della sua gestione affinché le associazioni sportive possano proporre più attività sportive e di qualità. Tutto questo, unito alla progettazione dell'area pattinodromo, e al proseguimento dell'ampliamento della strumentazione sportiva lungo il parco fluviale (l'area Calisthenics è stata una richiesta di numerosi ragazzi ed ora è un'area molto utilizzata dai giovani sportivi), renderà il nostro Comune ben servito e all'avanguardia dal punto di vista sportivo giovanile, ma non solo".

"Parallelamente all'attività dell'Amministrazione Pubblica, necessariamente vanno difesi e sostenuti gli investimenti imprenditoriali privati, che negli anni hanno proposto servizi sportivi di qualità: dal padel, al tennis, al beach volley, al progetto di una piscina privata a cui l'Amministrazione Comunale ha contribuito questo inverno con le necessarie autorizzazioni, per citarne alcune - conclude -. Pubblico e privato devono fare ciascuno la propria parte: due visioni che corrono insieme per la riqualificazione della città".