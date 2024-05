Elezioni, tour di Stefano Bonaccini nel Forlivese: incontri a Forlimpopoli, Bertinoro, Predappio e Forlì

Lunedì 3 giugno il Presidente della Regione Emilia-Romagna e Capolista alle Elezioni nella Circoscrizione Nord-Est, Stefano Bonaccini, torna sul territorio: sarà a Forlimpopoli accompagnato dalla Sindaca e candidata Milena Garavini e da alcuni candidati della lista Forlimpopoli Futura. La visita partirà alle 11:30 presso la Nova System, azienda della frazione di San Pietro ai Prati che dal 1980 produce una propria linea di serrande ed avvolgibili, per spostarsi alle 12:00 in un’altra storica impresa forlimpopolese, Angelini Elettromeccanica che esiste dal 1961, specializzata in pubblica illuminazione, sostenibilità ed efficientamento energetico. Al termine della visita si svolgerà un buffet offerto dai volontari della Protezione Civile locale, con annessa visita alla sede ed alle proprie strutture.

Nel pomeriggio Bonaccini arriverà a Panighina di Bertinoro, per incontrare le cittadine e i cittadini e il mondo dell'impresa dell'area industriale a ridosso della rotonda di Panighina: appuntamento alle 16:30 al Centro sportivo in via Campolongo, 80. Insieme a lui Gessica Allegni, Sindaca di Bertinoro e Segretaria territoriale del PD Forlivese ed Elisa Bruti, Segretaria del Circolo Pd Bertinoro. Alle 17:30 Bonaccini si sposterà a Fiumana di Predappio per un aperitivo pubblico con la cittadinanza, a sostegno della candidata Sindaca Monica Fucchi e dei candidati della lista Predappio Futura, nell’area esterna del Circolo Articolo 3 (via Provinciale, 25).

Il giorno successivo, martedì, Stefano Bonaccini tornerà a Forlì, insieme al candidato Sindaco Graziano Rinaldini per una grande festa in piazza Morgagni, insieme al segretario del Pd regionale, Luigi Tosiani, ai Segretari territoriale e comunale Gessica Allegni e Michele Valli e alle candidate e ai candidati della Lista Pd al consiglio comunale. Dalle 20 partirà la musica con il gruppo dei Khorakhanè, alle 21 il dialogo tra Bonaccini e Rinaldini sui temi centrali della campagna elettorale per elezioni europee ed amministrative, al termine del quale ci sarà un brindisi e continuerà la musica.