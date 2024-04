Elezioni, tra i candidati di Forza Italia c'è anche l'avvocato Giulia Versari: "Credo negli ideali di comunità"

Tra le fila di Forza Italia si candida anche Giulia Versari, 35 anni, che vive attualmente a Castrocaro Terme. Avvocato dal 2018 con studio legale nel centro di Forlì, dove trascorre la maggior parte della sua giornata, da poco tempo fa parte della Commissione Giovani presso il Consiglio Nazionale Forense, come referente del Foro di Forlì-Cesena. "Mi sono laureata nel 2013 alla Facoltà di Giurisprudenza a Bologna con il massimo dei voti, con una tesi in materia amministrativa - esordisce Versari -. Mi è sempre piaciuto approfondire tematiche di diritto amministrativo, per comprendere i meccanismi dell'agire pubblico finalizzati alla vita del cittadino. Ho continuato il mio percorso a Bologna, dove ho vissuto per dieci anni, svolgendo sia la pratica forense sia un tirocinio di 18 mesi in affiancamento ad un giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Bologna, specializzato nel settore delle imprese. Dopo tanti anni vissuti all’ombra delle due torri, ho deciso di rientrare a Forlì, proprio perché ho sentito il bisogno di tornare a ‘casa’, per provare a mettere a disposizione della mia città e della collettività, le competenze e le esperienze maturate fuori sede. Penso, infatti, che la forza di una comunità sia quella di accorciare le distanze tra l'amministrazione ed i cittadini, tutelando i loro diritti, ed è questo quello che cerco di fare ogni giorno come avvocato".

Quanto alla sua scelta politica, "mi candido con Forza Italia, perché credo negli ideali di comunità, di una società libera e democratica, improntata anche alla meritocrazia, valori che contraddistinguono da sempre questo partito di matrice europeista. Vorrei mettere a disposizione dei forlivesi il mio entusiasmo e le mie competenze professionali, anche per sostenere i giovani imprenditori del territorio e le realtà produttive in crescita". Parlando di se, "ho una grande passione per le nostre radici contadine e credo che le potenzialità del nostro territorio nei settori dell’agricoltura, dell’ enogastronomia e dell’ospitalità dovrebbero essere sostenute e incentivate. Sono infatti, socio dell’Associazione Italiana Sommelier e cerco di partecipare e sostenere eventi promossi anche dalle cantine dell’entroterra forlivese”. E conclude: “Credo quindi che noi giovani dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci in gioco per sostenere la nostra città, valorizzando quello che ci è stato lasciato in eredità dalle generazioni precedenti, sfruttando e implementando gli spazi di aggregazione e di dibattito, promuovendo eventi culturali che portino i forlivesi a vivere quotidianamente il nostro bel centro storico cittadino”.