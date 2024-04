Elezioni, tra le fila di Forza Italia si candida anche la tributarista del lavoro Federica Ferraris

Tra i candidati al Consiglio comunale di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative a Forlì c'è Federica Ferraris, 39 anni. "Sposata dal 2013 e mamma di uno splendido bimbo - esordiscono il coordinatore cittadino degli azzurri Joseph Catalano, l’assessore e capogruppo della lista Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari -. Lavora come tributarista, in collaborazione con diverse realtà cittadine e oltre. La ringraziamo per aver aderito alla nostra lista, perché porta un contributo importante alla nostra visione politica, nell’amministrare la città”.

"Ho deciso di candidarmi con Forza Italia, perché condivido il pensiero politico e sociale del suo fondatore, Silvio Berlusconi, identificandomi soprattutto in una sua frase celebre che dice: ‘La libertà è l'essenza dell'uomo, è l'essenza della sua mente e del suo cuore, l'essenza della sua intelligenza e dei suoi sentimenti, la libertà e ciò che sta alla base della sua capacità di amare, di creare, di fare; e l'uomo non è uomo se non è libero, perché Dio l'ha voluto così e l'ha voluto libero’” - spiega Ferraris -. Nella mia vita lavorativa ho maturato molta esperienza in welfare famigliare e disabilità. Quindi vorrei mettere a disposizione di Forlì questa mia conoscenza, la città che amo e stimo. Per questo mi impegno a candidarmi come consigliera comunale di Forza Italia, sostenendo il sindaco uscente Zattini".