Elezioni, "un impegno diretto per la rinascita del centro": Cinzia Venturi si candida con Fratelli d'Italia

Il centro storico di Forlì è la sua casa. Qui è nata, cresciuta e da 34 anni ci lavora. Ora per Cinzia Venturi è arrivato il momento di un impegno diretto "per far rinascere il cuore della città" e per questo alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno sarà candidata con Fratelli d’Italia, in sostegno alla riconferma del sindaco Gian Luca Zattini.

Venturi, dopo la maturità artistica, ha prima lavorato in un’agenzia di pubblicità e poi in una serigrafia per arrivare poi, con l’aiuto della sorella, ad aprire un’attività tutta loro: Queen Argenteria. Da 34 anni a questa parte creano gioielli, effettuano riparazioni, vendono articoli da regalo in quel centro storico “dove siamo nate - ricorda la candidata di Fratelli d’Italia - in quanto i miei genitori hanno sempre avuto in centro attività di ristorazione, ed io e mia sorella siamo qui cresciute e abbiamo visto la trasformazione negli anni della città di Forlì, che è andata via via sempre peggiorando. Negli ultimi anni, con l’Amministrazione Zattini, finalmente si è vista un’inversione di tendenza, un cambio di marcia tanto auspicato nelle politiche per il centro storico e ora vorrei accelerare questo percorso di rinascita del centro e per questo mi sono candidata. Vorrei che non ci fossero negozi sfitti, perché le vetrine vuote generano degrado, ma che Forlì diventasse attraente anche per nuovi brand di moda, ed iniziative imprenditoriali innovative, così che i forlivesi ritornassero ad essere orgogliosi della propria città, a frequentare e vivere sempre di più il centro storico. Alle elezioni europee - rimarca Cinzia Venturi - sostengo con convinzione Stefano Cavedagna, un candidato che conosce bene il tessuto economico dei nostri centri storici, e che potrà rappresentarlo al meglio al Parlamento Europeo”.

“Sul centro storico la giunta Zattini ha avviato importanti progetti per renderlo più bello, sicuro e attraente per le imprese e i fruitori. Un percorso che in futuro vogliamo potenziare - commentano Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI - e il contributo di imprenditrici come Cinzia Venturi è fondamentale”.