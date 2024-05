Elezioni, un quarto candidato sindaco per Forlì: è Maria Ileana Acqua con "ContiamoCi!"

C'è un quarto candidato sindaco a Forlì alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Annuncia infatti la candidatura con "ContiamoCi!" la dottoressa Maria Ileana Acqua. "E' l'unica vera novità nel panorama politico forlivese - esordisce Matteo Montevecchi, consigliere regionale fuoriuscito dalla Lega ed ora nel gruppo "Indipendente" -. A marzo 2024 ho deciso di tesserarmi con "ContiamoCi!", associazione che seguo e stimo da anni per il grande coraggio dimostrato in un momento storico in cui era richiesto alzarsi in piedi per difendere dignità e libertà dei cittadini. La loro presenza alle elezioni a Forlì come lista civica è una bella notizia non solo per la città ma anche per tutta la Romagna. Finalmente c’è la grande occasione di manifestare qualcosa di bello e di diverso in questo appiattimento generale”.

Montevecchi non risparmia al tempo stesso critiche al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e alla sua coalizione: “Non mi è piaciuto un certo atteggiamento politico tenuto da questa amministrazione che ha strizzato più di una volta l’occhiolino al mondo pseudo-progressista, a partire dal patrocinio che l’assessore Valerio Melandri concesse alla Festa delle famiglie arcobaleno, per non dimenticare i progetti comunali di Forlì sovvenzionati dalla regione che sdoganavano il concetto ideologico dell’identità di genere".

Montevecchi inoltre prosegue: “Ciò che dovrebbe scandalizzare ulteriormente l’elettorato di centrodestra è l’abbraccio del sindaco Zattini con Italia Viva (Matteo Renzi) e Azione (Carlo Calenda), che hanno deciso di sostenerlo e che avranno nella sua lista civica diversi candidati consiglieri. È la politica fluida di questi tempi, dove si può trovare tutto e il contrario di tutto. Ciò che manca è la serietà e una proposta chiara, che ora però si può trovare in "ContiamoCi!". Mi auguro vivamente che i cittadini forlivesi possano dare un forte segnale e votare convintamente Maria Ileana Acqua”.