Elezioni, una camminata e aperitivo tra le vigne con la naturopata Annalisa Calandrini (Forlì Cambia)

La candidata al Consiglio comunale della lista "La Civica - Forlì Cambia", Annalisa Calandrini, propone una camminata sulle colline di Forlì. L'appuntamento con la naturopata si terrà giovedì 6 giugno alle 18.30, con ritrovo in via Del Tesoro 28, a Vecchiazzano. A fine camminata sarà offerto un aperitivo tra le vigne. Si tratta di un evento gratuito. E' consigliato abbigliamento e scarpe comode. Per informazioni e prenotazione è possibile contattare il numero 333-7244927.